Россияне рассказали, что их раздражает в новогодних праздниках

На втором месте по раздражению — «голубые огоньки» и прочие новогодние шоу: они утомили своим однообразием и рекламой 9% россиян. 8% злятся на обилие нетрезвых людей в новогоднюю ночь, по 2% не любят, что из-за праздника приходится много есть и мало спать.