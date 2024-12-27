Россияне рассказали, что их раздражает в новогодних праздниках

Новый год — праздник, наполненный традициями: новогодняя елка, гирлянды, фейерверки, хлопушки, салаты, поздравление президента и любимые телефильмы — и еще очень, очень много всего. Но, может, какая-то часть этих традиций людям уже давно надоела?
Свое мнение о новогодних традициях россияне рассказали порталу по поиску работы Superjob. Результаты могут удивить: к примеру, 22% опрошенных, или каждого пятого россиянина, раздражают новогодние салюты, хлопки петард и вся прочая пиротехника.
На втором месте по раздражению — «голубые огоньки» и прочие новогодние шоу: они утомили своим однообразием и рекламой 9% россиян. 8% злятся на обилие нетрезвых людей в новогоднюю ночь, по 2% не любят, что из-за праздника приходится много есть и мало спать.
3% россиян вообще не любят, что этот праздник отмечают все вокруг, а 1% — напротив, страдает от одиночества в новогоднюю ночь. Другие причины, которые вызвали раздражение — невозможность дозвониться из-за загруженности телефонных сетей, дорогое такси, отсутствие снега, плохая погода, усталость от подготовки к празднику и общую суету.
Впрочем, любители праздника по-прежнему в большинстве: 31% опрошенных признался, что праздник им нравится и вообще ничего из не раздражает.
Гендерные предпочтения тоже разделились: фейерверки и петарды больше раздражают россиянок (26% против 19%), а вот телешоу утомили как раз мужчин — 12% против 5% у женщин.
Опрос проводился среди жителей всех регионов России в декабре этого года. Всего в нем приняло участие 1600 респондентов старше 18 лет. С подробными результатами можно ознакомиться на сайте Superjob.
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