Россияне рассказали, что думают об игре The Sims

На днях первой игре из серии исполнилось 25 лет. Издатель The Sims, компания Electronic Arts, отметила юбилей, выпустив обновленные первые две части The Sims, адаптированные к современным устройствам, а платформа «Дзен» решила узнать, что про The Sims думают россияне.