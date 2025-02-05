Россияне рассказали, что думают об игре The Sims

The Sims — одна из самых известных серий компьютерных игр в мире. В ней игроки могут создать обычного человека, обставить ему дом, следить за его карьерой и личной жизнью — или, например, ввести коды и похулиганить.
На днях первой игре из серии исполнилось 25 лет. Издатель The Sims, компания Electronic Arts, отметила юбилей, выпустив обновленные первые две части The Sims, адаптированные к современным устройствам, а платформа «Дзен» решила узнать, что про The Sims думают россияне.
В опросе приняли участие 1238 человек из разных регионов страны — из них 53% женщин и 47% мужчин.
Опрос подтвердил, что игра в нашей стране очень популярна: играли в The Sims хотя бы раз в жизни больше половины опрошенных, а еще 28% слышали про нее или читали о ней что-нибудь.
В основном в The Sims играют для развлечения: 45% опрошенных эта игра поднимает настроение, 21% весело проводит время с друзьями, а еще 16% ценит серию игр за мемы и шутки, которые с ней связаны (и, вероятно, с опаской смотрит на лестницы в бассейне). Некоторые, впрочем, относятся к игре более серьезно: 23% опрошенных видят в ней возможность смоделировать свою идеальную жизнь.
Опрошенные также рассказали о любимых занятиях в самой игре: 63% больше всего любят создавать новых персонажей, 37% — обустраивать дома, еще 37% — развивать своего героя, а 27% — выстраивать отношения с другими персонажами. Впрочем, каждый второй игрок может просто дать волю эмоциям: 54% признались, что часто вымещают на игровых персонажах свое плохое настроение.
Любимые города из вселенной The Sims — Сансет Вэлли (32%), Мунлайт Фолз (11%) и Исла Парадисо (10%). Любимые персонажи — Бойд Вейнрайт (The Sims 3,22%) и Белла Гот (все части, 9%) и ее муж Мортимер (7,4%). Из эпизодических персонажей пользователи любят Вора (5%), Грустного Клоуна и Медведицу Клэр (по 3%).
Почти каждый третий опрошенный смотрит короткие видеоролики, посвященные The Sims, 29% любит мемы про серию этих игр, а 15% — тесты по ее мотивам.
Тех, кто не так сильно любит компьютерные игры, могут заинтересовать необычные питомцы из реального мира: они не стареют, деньги им не нужны, а карьеру строить незачем — потому что это камни с глазами.