Россияне рассказали, что думают об игре The Sims

В основном в The Sims играют для развлечения: 45% опрошенных эта игра поднимает настроение, 21% весело проводит время с друзьями, а еще 16% ценит серию игр за мемы и шутки, которые с ней связаны (и, вероятно, с опаской смотрит на лестницы в бассейне). Некоторые, впрочем, относятся к игре более серьезно: 23% опрошенных видят в ней возможность смоделировать свою идеальную жизнь.