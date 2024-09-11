Россияне признались, что конфликты в личной жизни отражаются на работе

«Половина опрошенных нами ранее работодателей (50%) считают, что компании должны помогать сотрудникам в решении всех вопросов. Нельзя полностью разделить границы между работой и личной жизнью, бывает, что сложности вне офиса сказываются на эффективности и сосредоточенности персонала. Работодателям важно поддерживать комфортную атмосферу в коллективе: сотрудникам необязательно делиться своими личными переживаниями с коллегами, но создавать среду, где они могут отвлечься и сосредоточиться на другом, очень важно. Помимо этого, компании все чаще предлагают сотрудникам услуги психологов в качестве части соцпакета. В условиях дефицита кадров эта практика будет развиваться дальше», — отметила в беседе с РБК Life руководитель по продвижению бренда работодателя и внутренним коммуникациям сервиса «Работа.ру» Татьяна Мощагина.