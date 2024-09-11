Россияне признались, что конфликты в личной жизни отражаются на работе

Любые конфликты в личной жизни приводят к упадку работоспособности, так заявили 60% россиян при опросе, который провел сервис «Работа.ру». Полученными данными авторы поделились с РБК Life.
Аналитики решили выяснить, как неприятности в личной жизни россиян сказываются на их работе. В анкетировании приняли участие более 3,5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.
Респондентам предложили несколько вариантов ситуаций, как могут повлиять проблемы дома на рабочие процессы, и попросили выбрать один или несколько, которые они считают реалистичными. Голоса распределились так:
- 60% участников исследования признались, что любые конфликты в личной жизни приводят к упадку работоспособности;
- 51% уверены, что если дома есть конфликт, то и работник становится более рассеянным и невнимательным;
- 45% опрошенных считают, что при проблемах дома сотрудник становится эмоциональным и несдержанным;
- 25% респондентов отметили желание больше проводить времени на работе, а не дома;
- 8% участников опроса уверены, что проблемы в личной жизни никак не влияют на работоспособность.
«Половина опрошенных нами ранее работодателей (50%) считают, что компании должны помогать сотрудникам в решении всех вопросов. Нельзя полностью разделить границы между работой и личной жизнью, бывает, что сложности вне офиса сказываются на эффективности и сосредоточенности персонала. Работодателям важно поддерживать комфортную атмосферу в коллективе: сотрудникам необязательно делиться своими личными переживаниями с коллегами, но создавать среду, где они могут отвлечься и сосредоточиться на другом, очень важно. Помимо этого, компании все чаще предлагают сотрудникам услуги психологов в качестве части соцпакета. В условиях дефицита кадров эта практика будет развиваться дальше», — отметила в беседе с РБК Life руководитель по продвижению бренда работодателя и внутренним коммуникациям сервиса «Работа.ру» Татьяна Мощагина.
В нынешнем исследовании аналитики задали респондентам еще один вопрос: «Какими способами вы абстрагируетесь от личных проблем на работе?» — и вновь предложили назвать один или несколько вариантов. Оказалось, что треть опрошенных (33%) для абстрагирования от личных проблем стараются чаще общаться с коллегами, 22% берут на себя больше рабочих задач, 19% стараются больше двигаться на работе, а 14% задерживаются в офисе по окончании рабочего дня.
Также:
- 12% участников для отвлечения от проблем дома блокируют все средства связи, не относящиеся к работе;
- 6% чаще участвуют в мероприятиях корпоративной жизни компании;
- 3% опрошенных обращаются за помощью к руководителю;
- 1% общается с корпоративным психологом;
- 32% респондентов ничего не делают, чтобы абстрагироваться от мыслей о личных проблемах.
Ранее психоаналитический психотерапевт, психолог сервиса «Ясно» Мария Игнатьева рассказала РБК Life, как легко вернуться к работе после праздников или отпуска. Она рекомендовала вливаться в повседневный режим постепенно, поэтому из поездки стоит вернуться за пару дней до окончания отдыха. Это даст возможность адаптироваться и подготовиться к смене ритма жизни. Чтобы было проще вернуться к рабочему графику, стоит планировать праздничный досуг в соответствии с привычным распорядком дня. Например, ложиться спать в одно и то же время — это поможет не нарушать режим сна.