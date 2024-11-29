Россияне признались, что хотят получить на Новый год

Больше всего на свете жители России, как оказалось, хотят куда-нибудь уехать: путевку на отдых в качестве самого желанного подарка выбрал каждый пятый опрошенный. На втором месте — деньги: их бы хотели получить 18% россиян. В прошлом году, кстати, как отмечает сервис, все было наоборот, и опрошенные ценили деньги выше, чем путешествия, но за год приоритеты сменились.