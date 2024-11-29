Россияне признались, что хотят получить на Новый год

Конечно, приятно получить на Новый год подарок-сюрприз: огромный сверток, перевязанный лентой, которая вызывает столько эмоций, пока развязываешь бант и рвешь нарядную праздничную бумагу. Но большинство россиян уже заранее знают, что именно хотят получить на Новый год — и готовы поделиться этим знанием с миром.
Об ожиданиях наших соотечественников рассказал портал по поиску работы Superjob.ru — в предновогоднем опросе приняло участие 1600 человек из разных регионов страны.
Больше всего на свете жители России, как оказалось, хотят куда-нибудь уехать: путевку на отдых в качестве самого желанного подарка выбрал каждый пятый опрошенный. На втором месте — деньги: их бы хотели получить 18% россиян. В прошлом году, кстати, как отмечает сервис, все было наоборот, и опрошенные ценили деньги выше, чем путешествия, но за год приоритеты сменились.
10% жителей страны будут рады технологичному подарку: смартфону, ноутбуку или планшету. Далее места распределились так:
- 8% — сертификат на обучающие курсы;
- 4% — новая бытовая техника;
- 3% — набор косметики, спортивное снаряжение или подарочный сертификат;
- 2% — ювелирные украшения, билеты в театр, инструменты, предметы интерьера и товары для здоровья;
- 1% — одежда, обувь, алкоголь, компьютерные игры.
Женщины хотят отправиться в путешествие сильнее, чем мужчины (24% против 15%). Еще их больше интересуют косметика (6% против 0%), подарочные сертификаты (5% против 0%) и книги (4% против 1%).
Мужчины же больше будут рады деньгам (26% против 11% у женщин), смартфонам (11% против 9%), товарам для спорта (4% против 1%) и инструментам (4% против 0%).
Еще один раздел проходит по возрасту: людей младше 35 лет больше всего интересуют деньги (19%), электроника (11%) и сертификаты на курсы (11%).
А вот у россиян старше 45 лет безоговорочный лидер — путешествия (28%).
Еще одна причина популярности туристических поездок — о них мечтают те, у кого деньги в какой-то мере уже есть. Этот вариант собрал больше всего голосов среди людей с доходом выше 100 тысяч (34%).
Подробные результаты опроса опубликованы на сайте сервиса.
Ранее рассказывали, каким россияне видят идеальное первое свидание: если планируете его на Новый год, результаты опросов можно совместить.