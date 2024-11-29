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Россияне признались, что хотят получить на Новый год

Женщины постарше хотят куда-нибудь уехать, а молодых мужчин сильнее всего интересуют деньги.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Конечно, приятно получить на Новый год подарок-сюрприз: огромный сверток, перевязанный лентой, которая вызывает столько эмоций, пока развязываешь бант и рвешь нарядную праздничную бумагу. Но большинство россиян уже заранее знают, что именно хотят получить на Новый год — и готовы поделиться этим знанием с миром.

Об ожиданиях наших соотечественников рассказал портал по поиску работы Superjob.ru — в предновогоднем опросе приняло участие 1600 человек из разных регионов страны.

Больше всего на свете жители России, как оказалось, хотят куда-нибудь уехать: путевку на отдых в качестве самого желанного подарка выбрал каждый пятый опрошенный. На втором месте — деньги: их бы хотели получить 18% россиян. В прошлом году, кстати, как отмечает сервис, все было наоборот, и опрошенные ценили деньги выше, чем путешествия, но за год приоритеты сменились.

10% жителей страны будут рады технологичному подарку: смартфону, ноутбуку или планшету. Далее места распределились так:

  • 8% — сертификат на обучающие курсы;
  • 4% — новая бытовая техника;
  • 3% — набор косметики, спортивное снаряжение или подарочный сертификат;
  • 2% — ювелирные украшения, билеты в театр, инструменты, предметы интерьера и товары для здоровья;
  • 1% — одежда, обувь, алкоголь, компьютерные игры.

Женщины хотят отправиться в путешествие сильнее, чем мужчины (24% против 15%). Еще их больше интересуют косметика (6% против 0%), подарочные сертификаты (5% против 0%) и книги (4% против 1%).

Мужчины же больше будут рады деньгам (26% против 11% у женщин), смартфонам (11% против 9%), товарам для спорта (4% против 1%) и инструментам (4% против 0%).

Еще один раздел проходит по возрасту: людей младше 35 лет больше всего интересуют деньги (19%), электроника (11%) и сертификаты на курсы (11%).

А вот у россиян старше 45 лет безоговорочный лидер — путешествия (28%).

Еще одна причина популярности туристических поездок — о них мечтают те, у кого деньги в какой-то мере уже есть. Этот вариант собрал больше всего голосов среди людей с доходом выше 100 тысяч (34%).

Подробные результаты опроса опубликованы на сайте сервиса.

Ранее рассказывали, каким россияне видят идеальное первое свидание: если планируете его на Новый год, результаты опросов можно совместить.