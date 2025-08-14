Россияне придумали как заработать на котах

Из описания следует, что он родился в Москве, но вынужденно переехал в Узбекистан после 2022 года, видимо после объявления о мобилизации. Подписка на контент такого пушистого блогера-релоакнта обойдется в 500 рублей в неделю, или, по акции, 6 тысяч рублей за год. Владелица животного обещает не только делиться курьезными истории из эмигрантской жизни Бободжона, но и давать полезные советы, как легче ассимилироваться в новой для себя обстановке, и что делать, если скучаешь по родине.