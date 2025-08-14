Популярные темы
Россияне придумали как заработать на котах

В России набирает популярность услуга питомцев на удалёнке, обещающая ежедневную «порцию дофамина» в виде фотографий и видео с питомцем за регулярную плату. Как работает этот бизнес — в материале ВФокусе Mail.

Источник: Freepik

Кот работает, но и хозяин тоже работает

На маркетплейсе «Авито» по всей России появляются объявления о подписке на питомцев. Владельцы кошек и собак предлагают подписчикам за 300−1000 рублей в месяц ежедневный эксклюзивный фото- и видеоконтент с животными из объявления.

Такие услуги называются по-разному: где-то «кот по подписке», «питомец на расстоянии», «кот на удаленке», «кот онлайн», «виртуальный друг», «животное онлайн». Но суть у них одна — владельцы монетизируют обаяние своих любимцев.

Источник: Скриншот с сайта Авито

Всего на платформе свыше 50 таких объявлений — в основном они сконцентрированы в трех городах — Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде. На них приходится свыше 80% ото всех предложений.

Карта предложений услуг
Карта предложений услуг

Москвичка Анна стала одним из первопроходцев этого необычного бизнеса. Год назад, когда она только начинала, подобных предложений на «Авито» практически не было. Сегодня конкуренция растет — все больше людей узнают о возможности заработка на виртуальном содержании питомцев.

Клиенты становятся все более требовательными

За 700 рублей в месяц 60 подписчиков получают доступ к эксклюзивным фото- и видео с «аристократическими» выходками кота Бубенчика. Это приносит Анне около 45 тысяч рублей ежемесячно.

«Один мужчина просил ежедневно присылать ему видео, как Бубенчик “работает” — сидит перед ноутбуком или ходит лапами по клавиатуре», — рассказала Анна ВФокусе Mail.

Анна уверяет, что деньги от подписки тратит на премиальный корм, услуги ветеринара и аксессуары для Бубенчика. «Это идеальный симбиоз — кот получает лучший уход, а подписчики радуются его проделкам», — добавила девушка.

По словам Анны, главное — харизма питомца и регулярный качественный контент. Без этого даже самый фотогеничный кот не соберет аудиторию. При этом работу нельзя назвать простой: клиенты становятся все более требовательными к качеству контента и его разнообразию. «Нужно ловить удачные ракурсы, использовать различные аксессуары, создавать контент в разных форматах — видео, гифки, открытки», — рассказала девушка.

За дополнительную плату некоторые владельцы предоставляют услуги печати и доставки на дом избранных фотографий. Варианты монетизации также различаются: пока одни создают платные каналы в популярных мессенджерах, другие — рассылают сообщения вручную по всем подписчикам.

Толстый рыжий кот Локи
Толстый рыжий кот Локи

Проработанная маркетинговая стратегия позволяет продавать виртуальные услуги дороже. Некоторые хозяева создают целую биографию животному и сопровождают визуальный контент короткими юмористическими очерками. Так, на «Авито» нашлось объявление мейн-куна-эмигранта по кличке Бободжон.

Из описания следует, что он родился в Москве, но вынужденно переехал в Узбекистан после 2022 года, видимо после объявления о мобилизации. Подписка на контент такого пушистого блогера-релоакнта обойдется в 500 рублей в неделю, или, по акции, 6 тысяч рублей за год. Владелица животного обещает не только делиться курьезными истории из эмигрантской жизни Бободжона, но и давать полезные советы, как легче ассимилироваться в новой для себя обстановке, и что делать, если скучаешь по родине.

Кот эмигрант мейн-кун Бободжон
Кот эмигрант мейн-кун Бободжон

Дрессированный кот-экстрасенс

Дарья Петренко из Санкт-Петербурга придумала легенду для своего кота Ганеша и уже два года продает виртуальные предсказания от питомца со сверхспособностями Оракула.

За 350 рублей любой желающий может задать вопрос коту, а он за эту сумму «важно прошествует к колоде, обнюхает карты, как настоящий экстрасенс, и выберет наиболее подходящую». Дальше в дело вступает уже сама Дарья, которая сопроводит видеоролик подробным толкованием выбранной карты.

Кот-оракул
Кот-оракул

Коты-удалёнщики для тех, кто арендует жильё

Зоопсихолог Александр Колмановский считает, что подписка на виртуальных питомцев — это попытка получить удовольствие от общения с животными без реальных забот и ответственности. По его словам, люди ищут способы снизить стресс с минимальными затратами, но глубокую эмоциональную связь таким образом не построить.

«Разумеется, никакой настоящей эмоциональной связи в таком формате не установится», — рассказал эксперт ВФокусе Mail. Он считает, что наблюдение за милыми фото и видео может временно поднять настроение, но не заменит живого взаимодействия. Колмановский также сомневается в долговечности тренда, называя его «поветрием», которое не учитывает природу человеческого удовольствия от ухода за животными.

Услуга виртуальных питомцев привлекает тех, кто ищет легкий способ справиться с одиночеством или стрессом. Подписчики получают «персонализированный контент»: например, видео с мурлыканьем кота Чопа или забавные подписи о «забастовке» пса Васи (требует повышения зарплаты). Однако Колмановский предупреждает: такие услуги дают лишь поверхностный эффект. «Временная мера может немного помочь, но никогда не заменит реального общения. При этом для людей, живущих в стесненных обстоятельствах, например, в арендованном жилье с запретом на питомцев, это может стать неплохим выходом», — говорит он.

Дарья Баева, Тарас Подрез