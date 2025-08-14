Россияне придумали как заработать на котах

Кот работает, но и хозяин тоже работает
На маркетплейсе «Авито» по всей России появляются объявления о подписке на питомцев. Владельцы кошек и собак предлагают подписчикам за 300−1000 рублей в месяц ежедневный эксклюзивный фото- и видеоконтент с животными из объявления.
Такие услуги называются по-разному: где-то «кот по подписке», «питомец на расстоянии», «кот на удаленке», «кот онлайн», «виртуальный друг», «животное онлайн». Но суть у них одна — владельцы монетизируют обаяние своих любимцев.
Всего на платформе свыше 50 таких объявлений — в основном они сконцентрированы в трех городах — Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде. На них приходится свыше 80% ото всех предложений.
Москвичка Анна стала одним из первопроходцев этого необычного бизнеса. Год назад, когда она только начинала, подобных предложений на «Авито» практически не было. Сегодня конкуренция растет — все больше людей узнают о возможности заработка на виртуальном содержании питомцев.
Клиенты становятся все более требовательными
За 700 рублей в месяц 60 подписчиков получают доступ к эксклюзивным фото- и видео с «аристократическими» выходками кота Бубенчика. Это приносит Анне около 45 тысяч рублей ежемесячно.
«Один мужчина просил ежедневно присылать ему видео, как Бубенчик “работает” — сидит перед ноутбуком или ходит лапами по клавиатуре», — рассказала Анна ВФокусе Mail.
Анна уверяет, что деньги от подписки тратит на премиальный корм, услуги ветеринара и аксессуары для Бубенчика. «Это идеальный симбиоз — кот получает лучший уход, а подписчики радуются его проделкам», — добавила девушка.
По словам Анны, главное — харизма питомца и регулярный качественный контент. Без этого даже самый фотогеничный кот не соберет аудиторию. При этом работу нельзя назвать простой: клиенты становятся все более требовательными к качеству контента и его разнообразию. «Нужно ловить удачные ракурсы, использовать различные аксессуары, создавать контент в разных форматах — видео, гифки, открытки», — рассказала девушка.
За дополнительную плату некоторые владельцы предоставляют услуги печати и доставки на дом избранных фотографий. Варианты монетизации также различаются: пока одни создают платные каналы в популярных мессенджерах, другие — рассылают сообщения вручную по всем подписчикам.
Проработанная маркетинговая стратегия позволяет продавать виртуальные услуги дороже. Некоторые хозяева создают целую биографию животному и сопровождают визуальный контент короткими юмористическими очерками. Так, на «Авито» нашлось объявление мейн-куна-эмигранта по кличке Бободжон.
Из описания следует, что он родился в Москве, но вынужденно переехал в Узбекистан после 2022 года, видимо после объявления о мобилизации. Подписка на контент такого пушистого блогера-релоакнта обойдется в 500 рублей в неделю, или, по акции, 6 тысяч рублей за год. Владелица животного обещает не только делиться курьезными истории из эмигрантской жизни Бободжона, но и давать полезные советы, как легче ассимилироваться в новой для себя обстановке, и что делать, если скучаешь по родине.
Дрессированный кот-экстрасенс
Дарья Петренко из Санкт-Петербурга придумала легенду для своего кота Ганеша и уже два года продает виртуальные предсказания от питомца со сверхспособностями Оракула.
За 350 рублей любой желающий может задать вопрос коту, а он за эту сумму «важно прошествует к колоде, обнюхает карты, как настоящий экстрасенс, и выберет наиболее подходящую». Дальше в дело вступает уже сама Дарья, которая сопроводит видеоролик подробным толкованием выбранной карты.
Коты-удалёнщики для тех, кто арендует жильё
Зоопсихолог Александр Колмановский считает, что подписка на виртуальных питомцев — это попытка получить удовольствие от общения с животными без реальных забот и ответственности. По его словам, люди ищут способы снизить стресс с минимальными затратами, но глубокую эмоциональную связь таким образом не построить.
«Разумеется, никакой настоящей эмоциональной связи в таком формате не установится», — рассказал эксперт ВФокусе Mail. Он считает, что наблюдение за милыми фото и видео может временно поднять настроение, но не заменит живого взаимодействия. Колмановский также сомневается в долговечности тренда, называя его «поветрием», которое не учитывает природу человеческого удовольствия от ухода за животными.
Услуга виртуальных питомцев привлекает тех, кто ищет легкий способ справиться с одиночеством или стрессом. Подписчики получают «персонализированный контент»: например, видео с мурлыканьем кота Чопа или забавные подписи о «забастовке» пса Васи (требует повышения зарплаты). Однако Колмановский предупреждает: такие услуги дают лишь поверхностный эффект. «Временная мера может немного помочь, но никогда не заменит реального общения. При этом для людей, живущих в стесненных обстоятельствах, например, в арендованном жилье с запретом на питомцев, это может стать неплохим выходом», — говорит он.
Дарья Баева, Тарас Подрез