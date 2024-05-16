Россияне посоветовали молодой версии себя быть решительнее. Опрос

В молодости стоит «быть решительнее и ничего не бояться» — так полагают в основном москвичи (54%), петербуржцы (50%) и жители Татарстана (50%). На втором месте по популярности оказался совет «Быть терпеливее, стремиться к большему и быть активнее». Чаще всего так отвечали жители Краснодарского края (75%). Еще 40% посоветовали бы молодой версии себя заниматься любимым делом, подавляющее большинство так ответивших живут в Екатеринбурге и Свердловской области.