Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне посоветовали молодой версии себя быть решительнее. Опрос

За смелость ратуют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана.

Источник: Агентство «Москва»

Более половины россиян посоветовали бы молодой версии себя быть решительнее и ничего не бояться. Так ответили 56% опрошенных в ходе исследования, проведенного сервисом «Работа.ру», результаты есть в распоряжении РБК Life. В анкетировании приняли участие более 3,5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.

В молодости стоит «быть решительнее и ничего не бояться» — так полагают в основном москвичи (54%), петербуржцы (50%) и жители Татарстана (50%). На втором месте по популярности оказался совет «Быть терпеливее, стремиться к большему и быть активнее». Чаще всего так отвечали жители Краснодарского края (75%). Еще 40% посоветовали бы молодой версии себя заниматься любимым делом, подавляющее большинство так ответивших живут в Екатеринбурге и Свердловской области.

За взвешенные и обдуманные решения проголосовали 34% респондентов. 33% хотели бы больше учиться, 23% — быть самостоятельнее и никого не слушать, а 13% — больше работать.

Кроме советов молодому себе, аналитики спросили россиян об их удовлетворенности тем, как сложилась профессиональная судьба. Ответы оказались такие:

  • 55% опрошенных россиян недовольны тем, как развивается их карьерный путь (в этом признались 51% мужчин и 49% женщин);
  • 45% респондентов рады тому, как у них сложилась трудовая жизнь (среди них 56% мужчин и 44% женщин).

Как пояснили авторы исследования, среди тех, кто не очень доволен своей карьерой, 38% участников опроса хотели бы сменить специальность. 36% предпочли бы иметь больше возможностей для профессионального роста и развития. Столько же желают перейти на удаленную работу.

«30% респондентов мечтают изменить режим работы, 30% — иметь больше возможностей для самовыражения. 23% думают об открытии собственного бизнеса, каждый пятый россиянин отметил переход в более крупную компанию и лишь 4% опрошенных думают о работе на аутсорсе», — пояснили полученные данные аналитики сервиса.

Ранее в ходе другого исследования в «Работа.ру» сумели вывести картину так называемой идеальной вакансии в представлении россиян. Как оказалось, при изучении интернет-ресурсов с предложениями работы подавляющее большинство людей (а именно 87%) в первую очередь обращают внимание на вакансии с указанной заработной платой. Далее приоритеты распределились так:

  • важно полное описание вакансии — для 79% респондентов;
  • смотрят на обязанности — 77% опрошенных;
  • отзывы о компании — 44% россиян;
  • важна информация о ДМС и других льготах — для 29% участников исследования;
  • дружелюбный тон в описании вакансии привлекает 22% граждан, пребывающих в поиске работы.

Другими словами, без указанной зарплаты, с размытым описанием и плохими отзывами о компании предложения о работе мало кого заинтересуют, заключили эксперты.