Россияне посоветовали молодой версии себя быть решительнее. Опрос

Более половины россиян посоветовали бы молодой версии себя быть решительнее и ничего не бояться. Так ответили 56% опрошенных в ходе исследования, проведенного сервисом «Работа.ру», результаты есть в распоряжении РБК Life. В анкетировании приняли участие более 3,5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.
В молодости стоит «быть решительнее и ничего не бояться» — так полагают в основном москвичи (54%), петербуржцы (50%) и жители Татарстана (50%). На втором месте по популярности оказался совет «Быть терпеливее, стремиться к большему и быть активнее». Чаще всего так отвечали жители Краснодарского края (75%). Еще 40% посоветовали бы молодой версии себя заниматься любимым делом, подавляющее большинство так ответивших живут в Екатеринбурге и Свердловской области.
За взвешенные и обдуманные решения проголосовали 34% респондентов. 33% хотели бы больше учиться, 23% — быть самостоятельнее и никого не слушать, а 13% — больше работать.
Кроме советов молодому себе, аналитики спросили россиян об их удовлетворенности тем, как сложилась профессиональная судьба. Ответы оказались такие:
- 55% опрошенных россиян недовольны тем, как развивается их карьерный путь (в этом признались 51% мужчин и 49% женщин);
- 45% респондентов рады тому, как у них сложилась трудовая жизнь (среди них 56% мужчин и 44% женщин).
Как пояснили авторы исследования, среди тех, кто не очень доволен своей карьерой, 38% участников опроса хотели бы сменить специальность. 36% предпочли бы иметь больше возможностей для профессионального роста и развития. Столько же желают перейти на удаленную работу.
«30% респондентов мечтают изменить режим работы, 30% — иметь больше возможностей для самовыражения. 23% думают об открытии собственного бизнеса, каждый пятый россиянин отметил переход в более крупную компанию и лишь 4% опрошенных думают о работе на аутсорсе», — пояснили полученные данные аналитики сервиса.
Ранее в ходе другого исследования в «Работа.ру» сумели вывести картину так называемой идеальной вакансии в представлении россиян. Как оказалось, при изучении интернет-ресурсов с предложениями работы подавляющее большинство людей (а именно 87%) в первую очередь обращают внимание на вакансии с указанной заработной платой. Далее приоритеты распределились так:
- важно полное описание вакансии — для 79% респондентов;
- смотрят на обязанности — 77% опрошенных;
- отзывы о компании — 44% россиян;
- важна информация о ДМС и других льготах — для 29% участников исследования;
- дружелюбный тон в описании вакансии привлекает 22% граждан, пребывающих в поиске работы.
Другими словами, без указанной зарплаты, с размытым описанием и плохими отзывами о компании предложения о работе мало кого заинтересуют, заключили эксперты.