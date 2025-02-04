Россияне побили рекорд по потреблению минтая

Минтай — рыба с традиционно невзрачной репутацией. В СССР это был самый распространенный сорт белой рыбы, доступный всем: во всех столовых — от школьных до взрослых — безымянной рыбой часто был именно минтай. В случае, если вкусовым качеством блюда никто не занимался, часть негативной репутации переходила и на саму рыбу.
В то же время минтай остается одной из самых широко добываемых тресковых рыб в мире. Советский имидж рыбы постепенно уходит в прошлое, а спрос на нее в последние 20 лет неуклонно растет. О перерождении минтая на российском рынке рассказало издание РБК.
По данным аналитиков, потребление рыбы на российском рынке достигло 4 кг на человека. «Это самый высокий показатель более чем за 20-летний период наблюдений», — рассказал изданию президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.
По данным администрации, минтай всегда оставался одним из лидеров потребления у россиян, но еще недавно жители России в среднем ели всего 1,8 кг на человека. Всего же рыбы россияне, по данным Росстата, едят по 22,5 кг на человека в год.
Отчасти рост спроса обусловлен ростом предложения: в 2024 году российские рыбаки добыли 1,99 миллионов тонн минтая. Это самый большой улов как минимум за 10 лет.
Чаще всего минтая продают замороженным — поставки целой рыбы снизились по сравнению с 2023 годом на 7%, а вот переработанные продукты стали существенно популярнее: поставки филе минтая выросли в 2,6 раза до 46 тысяч тонн, а сурими — в, 19 раза до 21 тысяч тонн.
Сурими — это вид фарша, из которого делают, например, крабовые палочки (да, они тоже изготавливаются из минтая). Обычный минтаевый фарш, впрочем, тоже стал популярнее: поставки увеличились на 73% до 8 тысяч тонн.
Кроме этого рост спроса эксперты связывают с госзакупками, стабильной ценой, а также изменением имиджа: минтай постепенно превратился в сознании потребителя в достойную белую рыбу по стабильно низкой цене.
Впрочем, цены на него все-таки растут: как объясняет издание, килограмм минтая у поставщиков сейчас обойдется в 133 рубля, что на 40% выше, чем год назад. Столько же стоит тихоокеанская сельдь (132 рубля за килограмм), а вот тихоокеанская треска, рыба одной с минтаем породы, обойдется уже в 360 рублей за килограмм.
До этого цены не росли на протяжении 4 лет — поэтому теперь можно предположить, что из-за скачка спрос снова снизится и 2024 год надолго останется самым минтайным в новейшей истории России.
Самое полезное в минтае — он, как и любая рыба, является отличным источником белка. Сколько именно нужно есть белка и зачем, рассказали в отдельном материале.