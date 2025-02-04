Россияне побили рекорд по потреблению минтая

Впрочем, цены на него все-таки растут: как объясняет издание, килограмм минтая у поставщиков сейчас обойдется в 133 рубля, что на 40% выше, чем год назад. Столько же стоит тихоокеанская сельдь (132 рубля за килограмм), а вот тихоокеанская треска, рыба одной с минтаем породы, обойдется уже в 360 рублей за килограмм.