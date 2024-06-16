Россияне перестали осуждать служебные романы

Россияне все более терпимы к романам на рабочих местах, сообщают исследователи. Но таковых немного: лишь каждый двадцатый познакомился со второй половинкой на работе. И если кто и осуждает романтические отношения в трудовых коллективах, так это эйчары — специалисты, которые занимаются поиском, наймом и адаптацией персонала.