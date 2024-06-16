Россияне перестали осуждать служебные романы

Не будем вспоминать про культовую картину «Служебный роман». Дело было давнее, нынче многое по-другому. Теперь, как выяснилось, каждый третий россиянин не осуждает романы между руководством и подчиненными.
В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы приняли участие представители компаний и экономически активные граждане, имеющие опыт работы.
Россияне все более терпимы к романам на рабочих местах, сообщают исследователи. Но таковых немного: лишь каждый двадцатый познакомился со второй половинкой на работе. И если кто и осуждает романтические отношения в трудовых коллективах, так это эйчары — специалисты, которые занимаются поиском, наймом и адаптацией персонала.
Среди работающих россиян 24% убеждены в том, что романтические отношения между коллегами не влияют на работу. Почти половина — 41% уверены в том, что служебные романы с сослуживцами мешают работе. Каждый восьмой респондент (13%) к нестандартным отношениям в коллективе относятся нейтрально.
Интересно, что россияне, имеющие опыт свиданий с коллегами равного ранга, утверждают, что подобные отношения имеют положительное влияние на трудовую деятельность. А вот любовные взаимоотношения между подчиненными и начальством критикуют чаще, чем отношения между коллегами: негативные отзывы оставили 68% респондентов.