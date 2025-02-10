Россияне отказываются от покупки компьютеров

Причина — переполненные склады и снижение спроса, вызванное экономическими факторами. Как сообщает издание «Коммерсантъ», дистрибьюторы электроники столкнулись с серьезной проблемой: высокая ключевая ставка Центробанка сделала кредиты недоступными, что привело к резкому падению покупательской активности и, как следствие, к затовариванию складов.
Директор департамента персональных систем OCS Александр Логинов отмечает, что после всплеска интереса к компьютерам в конце 2024 года, вызванного новогодними праздниками, рынок ожидал дальнейшего роста. Однако из-за колебаний валютных курсов и высоких ставок продажи в штучном выражении упали на 6−7%, что привело к образованию излишков, особенно в сегменте ноутбуков (около 55 тысяч единиц).
Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке смартфонов, где, несмотря на рост выручки, количество проданных устройств сократилось на 3−4%. Аналогичные проблемы отмечают и другие игроки розничного рынка.
Эксперты полагают, что частично исправить ситуацию поможет отложенный спрос со стороны корпоративных клиентов, планирующих обновить оборудование. Однако розничным покупателям стоит готовиться к сокращению ассортимента: к лету магазины, скорее всего, будут закупать только самые востребованные модели.
Рассматривая текущую ситуацию на российском рынке электроники, можно выделить несколько основных аспектов. Во-первых, наблюдается существенный разрыв в ценах на импортную продукцию, что делает ее менее привлекательной для потребителей.
Во-вторых, снижение потребительского спроса обусловлено как объективными факторами (высокие процентные ставки по кредитам и ожидание снижения цен до рекомендуемых производителем, а не реализуемых дистрибьютерами), так и, возможно, неправильной стратегией участников рынка. Отсутствие гибкости в ценообразовании, в частности, сохранение запасов вместо их реализации по более доступным ценам, выглядит нерациональным решением.
В-третьих, следует учитывать влияние политики импортозамещения, которая ограничивает возможности корпоративных клиентов по закупке импортного оборудования, что дополнительно сужает рынок сбыта.
С учетом этих факторов важно пересмотреть подходы к ценообразованию и логистике, а также учитывать влияние государственной политики на формирование спроса и предложения.