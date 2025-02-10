Россияне отказываются от покупки компьютеров

Директор департамента персональных систем OCS Александр Логинов отмечает, что после всплеска интереса к компьютерам в конце 2024 года, вызванного новогодними праздниками, рынок ожидал дальнейшего роста. Однако из-за колебаний валютных курсов и высоких ставок продажи в штучном выражении упали на 6−7%, что привело к образованию излишков, особенно в сегменте ноутбуков (около 55 тысяч единиц).