Исследование показало, что в РФ дважды в жизни ощущают снижение уровня счастья

Согласно результатам исследования, уровень счастья заметно различается в зависимости от формы занятости. Среди предпринимателей 76% считают себя счастливыми. Работающие по найму — вторая по уровню счастья категория: 63,7% довольны своей жизнью. При этом неработающие по собственному желанию менее счастливы, чем работающие. А самый низкий уровень счастья зафиксирован среди тех, кто находится в поиске работы. В этой группе мужчины чувствуют себя менее счастливыми, чем женщины, с разницей в 9 п.п.