Россияне описали шесть типов самых раздражающих попутчиков в поездах

Согласитесь, билеты на поезд мы покупаем не из-за того, что любим поговорить со случайными попутчиками. Но некоторые считают, что поезда созданы для того, чтобы излить душу человеку напротив. И с удовольствием болтают всю дорогу. Даже если вы молчите в ответ. Так, Александре однажды попался интеллигентного вида пожилой мужчина. Но он выглядел умным и воспитанным только до тех пор, пока он не открыл рот.