Россияне описали шесть типов самых раздражающих попутчиков в поездах

Считается, что для искупления всех грехов нужно проехать в плацкартном вагоне от Москвы до Владивостока. А все потому, что попутчики в поездах бывают самые разные, и общение с ними далеко не всегда приятное. Какие шесть типажей в пассажирских поездах раздражают россиян больше всего, недавно рассказали читатели одного блога на «Дзене».
Тип первый. Мусорщики
Эти люди считают, что раз уж они купили билет, значит, в поезде всё для них. Поэтому можно разводить бардак и не убирать за собой.
Так, туристка Мира, которая каждый год летает из Курганской области в Адлер на самолете, а обратно из-за тяжелых чемоданов возвращается на поезде (чтобы не переплачивать), однажды наткнулась на странную попутчицу. Первое, что сделала женщина, это повесила мусорный пакет под столиком, то и дело наполняя его на всем пути.
Свое барахло она постоянно выставляла нам под ноги. На все наши просьбы прибрать, отвечала: «Имею право». И так до самой Курганской области.
Тип второй. Всю ночь разговаривают по телефону
Не каждый человек хочет быть свидетелем чужих разговоров по телефону, но поскольку в поезде особенно деваться некуда, а купе-переговорные предусмотрены только в «Сапсанах», остается только смириться с тем, что кто-то разговаривает по телефону. Ну не в туалет же гнать этого человека. В конце концов, самому захочется в туалет, а там занято.
Но мириться с разговорчиками пассажиры готовы только днем. Ночью желание терпеть болтунов по соседству стремится к нулю. И опыт туристки по имени Анна — лишнее тому доказательство.
Час ночи, а весь вагон не спит, слушает, как одна дама в тамбуре по телефону с кем-то говорит. Пришлось вызвать проводника, чтобы ее угомонить.
Тип третий. Все разрешают детям
Как известно, дети — это цветы жизни, но многие предпочитают, чтобы они росли только на своей поляне. Некоторые не выносят детей как факт, а уж когда родители им слишком многое позволяют, тут уж даже самая крепкая нервная система не выдержит.
Одному туристу, представившемуся прозвищем Леший, например, не повезло ехать в одном вагоне с ребенком, который «просто издевался над всеми», а его мама в ответ на замечания говорила лишь, что ребенку можно все — орать, бросать игрушки в других людей.
Мы в это время с пареньком одним в «Морской бой» играли, на него внимания не обращали. Увидев, что на него никто не реагирует, мальчонка начал пинать ногами — сначала женщин с боковухи, потом меня, потом парня.
Напарник мужчины по игре в один момент не выдержал и без предупреждения завопил что было мочи. Ребенок, оторопев от такого крика, запрыгнул к маме не колени, а та, в свою очередь, раскритиковала мужчину за такое поведение и пошла жаловаться проводнику.
«Но мы сказали: “Если вашему сыну можно орать, то и нам можно. Так и поедем”. В общем, мелкий после этого до конца поездки сидел в своем углу, как нашкодивший кот».
Леший.
Тип четвертый. Не пускают никого на нижнюю полку
О, это вечное противостояние верхнеполочников с нижнеполочниками! И хотя этот холивар урегулирован приказом Минтранса, в котором черным по белому говорится о том, что «пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приема пищи», не все к подобным приказам прислушиваются.
Так, например, туристу по имени Джамал однажды крупно не повезло — на нижних полках ехали муж с женой, которые, только поев, сразу заваливались спать или притворялись, что спят. Было это в поезде, который следовал длинным маршрутом из Махачкалы в Москву через Астрахань и Волгоград.
Я пошел в вагон-ресторан, позавтракал там. А молодая соседка с противоположной верхней полки не выдержала и пожаловалась проводнику. Соседи в ответ сказали, что нижние полки их, они заплатили за них, а где будут кушать пассажиры с верхних полок, не их проблема.
«Я долго молчал, но тут не выдержал и вызвал бригадира поезда, так как время уже шло к обеду. Бригадир предупредил наших попутчиков, что за нарушение правил проезда их высадят в Волгограде. А они, оказалось, туда и ехали», — описывает свою неудачную поездку Джамал.
Вообще в таких случаях карта негостеприимных нижнеполочников бьется простым правилом о том, что незнание закона не освобождает от ответственности. А значит, покупая билет на нижнюю полку, вы автоматически соглашаетесь пускать на нее соседа сверху — по крайней мере для того, чтобы он поел.
Тип пятый. Любят поговорить за жизнь
Согласитесь, билеты на поезд мы покупаем не из-за того, что любим поговорить со случайными попутчиками. Но некоторые считают, что поезда созданы для того, чтобы излить душу человеку напротив. И с удовольствием болтают всю дорогу. Даже если вы молчите в ответ. Так, Александре однажды попался интеллигентного вида пожилой мужчина. Но он выглядел умным и воспитанным только до тех пор, пока он не открыл рот.
«Всю дорогу бу-бу-бу и бу-бу-бу. Я его даже просила помолчать, типа, он мешает мне собраться с мыслями, но бесполезно. Вышла на своей станции, вздохнула с облегчением, села у вокзала в автобус, открыла книгу… И слышу снова уже знакомое бу-бу-бу — рядом сели пассажир и тот самый дедок. В общем, с автобуса я вышла с перекошенным от нервного тика лицом».
Александра.
Тип шестой. Любители выпить
Если любители принять на грудь перед полетом объясняют свою тягу аэрофобией, то у тех, кто ездит на поездах, вероятно, сидеродромофобия (да, для боязни ездить по железным дорогам существует специальный термин). Причем такая сильная, что они не могут унять ее на протяжении всего пути. И пытаются заглушить алкоголем.
Правда, довольно быстро борьба сидеродромофобов со своим злейшим врагом перерастает в банкет. Но лучшее (по мнению остальных пассажиров), что может сделать в этой ситуации выпивоха, — это заснуть. В противном случае, кстати, лечение боязни может перерасти в знакомство с транспортной полицией, штрафом и высадкой из поезда.
Увы, мы описали лишь малую часть поводов для конфликта в вагоне. Недавно стало известно, что группа пассажиров требует законодательно запретить некоторые виды еды в поездах, потому что так, по их мнению, пахнет бедность.