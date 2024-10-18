Россияне оказались не готовы работать при зарплате менее ₽50 000

Дешевле 50 тыс. руб. свои навыки оценили всего 6% опрошенных россиян. 40% считают, что за свои навыки должны получать зарплату 50−100 тыс. руб. в месяц. Каждый пятый уверен, что должен получать 100−120 тыс. руб. в месяц, каждый шестой — в 120−150 тыс. руб. 12% опрошенных россиян оценили свои навыки дороже 150 тыс. руб., а 8% — выше 200 тыс. руб. При этом более половины россиян (51%) готовы отказаться от вакансии с зарплатой ниже ожидаемой, даже если работодатель предоставляет социальный пакет и другие преимущества.