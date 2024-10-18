Россияне оказались не готовы работать при зарплате менее ₽50 000

Почти половина россиян (48%) из городов-миллионников не согласятся работать при зарплате ниже 50 тыс. руб. Почти четверть россиян (22%) не согласятся на вакансию с зарплатой ниже 100 тыс. руб. Для 6% опрошенных допустимой минимальной зарплатой стали 120 тыс. руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса «Ренессанс Страхования» и исследовательского центра «Зарплата.ру».
Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования, в нем приняли участие 2,2 тыс. россиян из городов-миллионников. По итогам опроса оказалось, что медианная зарплата в России в августе 2024 года составила 59,2 тыс. руб.
Медианная зарплата означает, что 50% рабочих мест оплачиваются ниже этого значения и 50% рабочих мест — выше, то есть речь идет о зарплате, которую получает среднестатистический работник в России.
Дешевле 50 тыс. руб. свои навыки оценили всего 6% опрошенных россиян. 40% считают, что за свои навыки должны получать зарплату 50−100 тыс. руб. в месяц. Каждый пятый уверен, что должен получать 100−120 тыс. руб. в месяц, каждый шестой — в 120−150 тыс. руб. 12% опрошенных россиян оценили свои навыки дороже 150 тыс. руб., а 8% — выше 200 тыс. руб. При этом более половины россиян (51%) готовы отказаться от вакансии с зарплатой ниже ожидаемой, даже если работодатель предоставляет социальный пакет и другие преимущества.
При этом 67% опрошенных россиян убеждены, что зарплата, которую они получают, скорее (44%) или абсолютно (23%) не сопоставима с их собственной оценкой своих навыков.
Опрошенные россияне также назвали факторы, которые могут побудить отказаться от вакансии. Это зарплата в конверте или серая зарплата с минимальной «белой» частью, отсутствие социального пакета, отсутствие перспектив зарплатного и карьерного роста и отсутствие медицинской страховки.
Ранее опрос, проведенный сервисом Superjob, показал, что россияне считают доход в 43 тыс. руб. в месяц порогом бедности. Богатым считают человека, который зарабатывает более 860 тыс. руб. в месяц. А для комфортной жизни россиянам необходимо 250 тыс. руб. в месяц. Порог бедности зависит от региона. Например, в Москве нужно зарабатывать не менее 45 тыс. руб., чтобы не считаться бедным. В Санкт-Петербурге порогом бедности стал доход в 41 тыс. руб. А в других регионах в среднем назвали порог 42 тыс. руб.
Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России в 2024 году стали DevOps-инженер, специалист в области Data Science (дата-сайентист) и системный аналитик. Медианная зарплата для DevOps-инженера в среднем по России составляет 234,4 тыс. руб. В свою очередь, медианная зарплата для дата-сайентиста составила 213,1 тыс. руб. Третье место по уровню медианной зарплаты занимает профессия системного аналитика — таким специалистам платят в среднем 166,7 тыс. руб. Наибольший рост доходов по сравнению с 2023 годом зафиксирован у водителей. У них медианная зарплата повысилась на 46% (с 95,6 тыс. руб. в 2023 году до 139,1 тыс. руб. в 2024-м).
До этого были названы самые дефицитные профессии с точки зрения обеспечения кадрами. Наименее востребованной у соискателей сегодня является профессия дворника: индекс активных резюме на одну вакансию составляет 0,9, а медианная зарплата — 31,1 тыс. руб. В этой профессии отмечается прирост зарплаты на 24% по сравнению с 2023 годом.