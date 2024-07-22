Россияне оценили свою эффективность на работе. «Отлично» только у 29%

Ранее результаты опроса сервиса «Работа.ру» показали, что более половины (68%) работодателей готовы нанимать сотрудников, уволенных по статье с предыдущего места работы. При этом 11% представителей крупных компаний не обращают внимания на причины увольнения кандидатов с прошлого места работы. В то же время малый и средний бизнес готовы нанять таких сотрудников только в порядке исключения (67% и 64% соответственно).