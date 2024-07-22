Россияне оценили свою эффективность на работе. «Отлично» только у 29%

29% опрошенных россиян оценивают свою текущую эффективность на работе на «отлично». «Четверку» себе поставили 45% респондентов, а 18% опрошенных оценили свою работу на «тройку». Об этом говорят результаты опроса россиян, который состоялся в июле 2024 года. Аналитики сервиса «Работа.ру» поделились с РБК Life результатами исследования.
В исследовании приняли участие более 3 500 пользователей сервиса «Работа.ру» из всех регионов России. Целью опроса было выяснить, в каком возрасте россияне чувствуют себя эффективнее всего.
Почти треть (29%) россиян считают, что работают на «отлично». Среди них 38% — респонденты старше 55 лет. 32% участников опроса в возрасте 50 до 55 лет и 30% респондентов от 45 до 49 лет также заявили, что идеально справляются со своими обязанностями на работе.
«Четверку» себе поставили 45% опрошенных. Среди них россияне в возрастном диапазоне от 30 до 34 лет (55%), от 40 до 44 лет (47%) и от 25 до 29 лет (46%). На «тройку» себя оценили 18% участников опроса.
По результатам исследования, треть опрошенных (31%) считает, что человек эффективнее всего выполняет свои обязанности в 30−34 года. Главными причинами такого выбора стали: большое количество энергии (68%), хорошая способность к адаптации и изменениям (67%) и большое желание расти (61%).
При этом 33% опрошенных уверены, что эффективность на работе не зависит от цифры в паспорте.
В качестве причин высокой продуктивности участники исследования также называли желание расти, развиваться и учиться новому, развитые коммуникативные навыки, способность управлять стрессом, высокий эмоциональный интеллект, легкое достижение поставленных целей и умение мотивировать команду. При этом еще 16% участников выбрали вариант «Другое», где чаще всего отмечали хорошее физическое состояние.
Ранее результаты опроса сервиса «Работа.ру» показали, что более половины (68%) работодателей готовы нанимать сотрудников, уволенных по статье с предыдущего места работы. При этом 11% представителей крупных компаний не обращают внимания на причины увольнения кандидатов с прошлого места работы. В то же время малый и средний бизнес готовы нанять таких сотрудников только в порядке исключения (67% и 64% соответственно).