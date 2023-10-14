Россияне не увидят кольцеобразное затмение Солнца 14 октября

«14 октября 2023 года с 18:05 и до 23:55 по московскому времени произойдет кольцеобразное затмение Солнца. Максимальная фаза составит 0,95 в 21:00 мск. Затмение в разных фазах будет наблюдаться на территории Северной и Южной Америки, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов. В России не видно», — говорится в сообщении.

В планетарии уточнили, что затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода с промежутком в две недели. Чтобы произошло это событие, Солнце, Земля и Луна должны выстроиться в одну линию. Когда посередине оказывается Земля, можно наблюдать лунное затмение, а если Луна, то солнечное.

Кольцеобразное затмение начнется в 19:12 мск в северной части Тихого океана, когда там будет рассвет. Фаза будет чуть меньше, чем в пике — 0,94, а продлится затмение 4 минуты 20 секунд. Затем полоса затмения пройдёт по американским штатам Орегон, Невада, Юта, Аризона, Нью-Мексико и Техас.

Далее затмение можно будет видеть жителям Белиза, Гондураса, Никарагуа и Панамы, а после оно переместится в Колумбию, и пройдя над северной частью Бразилии выйдет на Атлантический океан.