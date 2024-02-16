Россияне назвали желанные подарки на 23 февраля

Еще 17% опрошенных россиян в качестве подарка коллегам выбрали бы спортивный инвентарь, а 16% — корпоративный мерч. При этом в России средний чек за одежду для активного отдыха и спорта вырос на 11% и составил 11 197 рублей, в то время как средний чек за товары для рыбалки и охоты снизился на 36% и составил 9 972 рубля.