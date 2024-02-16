Россияне назвали желанные подарки на 23 февраля

«Самым уместным и полезным подарком коллегам-мужчинам 42% россиян назвали сертификаты на покупки. Чуть более трети опрошенных (38%) выбирают угощения и сладости, а 28% — тематические сувениры. 24% респондентов считают хорошим подарком алкоголь, 20% — сертификаты на процедуры и развлечения, а 8% россиян подарили бы книги», — отметили эксперты.
В то же время аналитики ЮMoney уточнили, что с 1 по 10 февраля 2024 года число покупок книг выросло на 20% по сравнению с тем же периодом 2023-го, а средний чек снизился на 7% и составил 227 рублей.
Еще 17% опрошенных россиян в качестве подарка коллегам выбрали бы спортивный инвентарь, а 16% — корпоративный мерч. При этом в России средний чек за одежду для активного отдыха и спорта вырос на 11% и составил 11 197 рублей, в то время как средний чек за товары для рыбалки и охоты снизился на 36% и составил 9 972 рубля.
Ранее, 9 февраля, сообщалось, что, согласно исследованию Portobello, россияне считают самыми худшими подарками на 23 февраля нижнее белье и носки (так ответили 42% респондентов), одежду и обувь (20%), мыльные наборы и средства для гигиены (20%). При этом худшими подарками на 8 Марта женщины назвали парфюмерию (45%), дешевые сладости и фрукты (30%), халаты и недорогие сувениры (15%), а также мягкие игрушки (10%).