Россияне назвали топ главных проблем при поиске работы

Опрос показал, что 19% опрошенных повезло. Им удалось найти работу всего за несколько дней. Столько же человек искали ее пару недель. Еще 23% потратили на поиски 1−2 месяца. У 12% опрошенных ушло 3−4 месяца. Еще столько же респондентов искали работу более 5 месяцев. Если говорить отдельно о мужчинах и женщинах, представители обоих полов чаще всего выбирали вариант более 5 месяцев (41% и 36% соответственно).