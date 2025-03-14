Россияне назвали топ главных проблем при поиске работы

Они провели опрос о трудностях, которые испытывают жители РФ при трудоустройстве. Исследование охватило более 3 500 совершеннолетних и экономически активных пользователей сервиса из всех регионов России.
Опрос показал, что 19% опрошенных повезло. Им удалось найти работу всего за несколько дней. Столько же человек искали ее пару недель. Еще 23% потратили на поиски 1−2 месяца. У 12% опрошенных ушло 3−4 месяца. Еще столько же респондентов искали работу более 5 месяцев. Если говорить отдельно о мужчинах и женщинах, представители обоих полов чаще всего выбирали вариант более 5 месяцев (41% и 36% соответственно).
Самой большой проблемой для соискателей оказалась низкая предлагаемая зарплата (62%). Многие жаловались на отсутствие работы рядом с домом. Этот вариант выбрали 45% (в этой части опроса можно было указать несколько вариантов сразу). На малое количество вакансий пожаловались 32%. Со сложностями с поиском работы по специальности столкнулись 27% опрошенных, 26% пришлось долго ждать ответа от работодателей. 16% сами не определились с подходящими вакансиями.
Наткнулись на мошенников 15%, а 12% сложно пройти собеседование. Проверки службы безопасности помешали 10%. Необходимость составить или обновить резюме стало проблемой для 8%. Тестовые задания смутили 7% респондентов.
При этом топ-3 проблем у представителей обоих полов практически совпадают: недостаточная заработная плата в большинстве вакансий (58% мужчин против 66% женщин), отсутствие работы рядом с домом (37% против 53%). На третьем же месте у мужчин оказалась сложность найти работу по специальности (32%), у женщин — недостаточное количество вакансий (34%).
Ранее тот же сервис провел опрос о критериях успешной карьеры. Оказалось, что для большинства россиян важно получать удовольствие от работы.