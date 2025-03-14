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Россияне назвали топ главных проблем при поиске работы

Многие люди не могут найти работу почти по полгода. При этом останавливает соискателей не только низкий уровень зарплаты, выяснили аналитики сервиса Работа.ру.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Они провели опрос о трудностях, которые испытывают жители РФ при трудоустройстве. Исследование охватило более 3 500 совершеннолетних и экономически активных пользователей сервиса из всех регионов России.

Опрос показал, что 19% опрошенных повезло. Им удалось найти работу всего за несколько дней. Столько же человек искали ее пару недель. Еще 23% потратили на поиски 1−2 месяца. У 12% опрошенных ушло 3−4 месяца. Еще столько же респондентов искали работу более 5 месяцев. Если говорить отдельно о мужчинах и женщинах, представители обоих полов чаще всего выбирали вариант более 5 месяцев (41% и 36% соответственно).

Самой большой проблемой для соискателей оказалась низкая предлагаемая зарплата (62%). Многие жаловались на отсутствие работы рядом с домом. Этот вариант выбрали 45% (в этой части опроса можно было указать несколько вариантов сразу). На малое количество вакансий пожаловались 32%. Со сложностями с поиском работы по специальности столкнулись 27% опрошенных, 26% пришлось долго ждать ответа от работодателей. 16% сами не определились с подходящими вакансиями.

Наткнулись на мошенников 15%, а 12% сложно пройти собеседование. Проверки службы безопасности помешали 10%. Необходимость составить или обновить резюме стало проблемой для 8%. Тестовые задания смутили 7% респондентов.

При этом топ-3 проблем у представителей обоих полов практически совпадают: недостаточная заработная плата в большинстве вакансий (58% мужчин против 66% женщин), отсутствие работы рядом с домом (37% против 53%). На третьем же месте у мужчин оказалась сложность найти работу по специальности (32%), у женщин — недостаточное количество вакансий (34%).

Ранее тот же сервис провел опрос о критериях успешной карьеры. Оказалось, что для большинства россиян важно получать удовольствие от работы.