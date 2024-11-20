Россияне назвали топ-5 городов для встречи Нового года

В топ-5 вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Великий Устюг и Калининград.
Оказалось, что больше половины россиян обычно отмечают главный праздник года дома — такой вариант выбрали 61,2% опрошенных. У 20,6% сложившихся традиций нет, всё зависит от обстоятельств или настроения. В путешествия чаще всего отправляются 14,3%, причем 7,5% из них едут в какой-то город РФ, а 6,8% — за границу. Оставшиеся 3,9% респондентов отдыхают за городом.
Лучшей локацией для праздничной ночи путешественники считают Москву: столица набрала 16,3% голосов. По мнению респондентов, там наиболее разнообразный и интересный досуг. На втором месте оказался Санкт-Петербург, который выбрали 12,3%. Основной аргумент для города тот же, что и у Москвы: там много разных развлечений. Третью строчку рейтинга занял Сочи с долей 7,8%. В популярном южном городе туристов привлекает хорошая погода и красивая природа. Также многие называли отличным местом для встречи Нового года Великий Устюг (7,4% голосов) и Калининград (5%). Оба города выбрали за интересную историю.
Тройка лидеров совпала с прошлогодним топом, а вот вместо Великого Устюга тогда чаще называли Казань.
К путешествиям в новогодние каникулы большинство опрошенных относятся отлично. Так, 84,7% ответили, что это лучшее время для поездок. За год мнение людей почти не изменилось. А вот количество россиян, которые признаются, что не любят никуда выбираться зимой, увеличилось на 17% и достигло 10,2% (в прошлом году так ответили 11,9%). Остальные участники опроса сказали, что лучше проведут время с семьей, а некоторые никуда не ездят в праздники из-за высоких цен.
Опрос показал, что зимние поездки по родной стране привлекают чуть больше половины респондентов, или 50,1% — и это немного меньше, чем год назад, когда путешествия по России выбирали 53,5% участников опроса. Что касается конкретных направлений, то 38,9% в целом неважно, куда ехать, лишь бы не сидеть дома. Многим, или 21,2% путешественников, хотелось бы гулять по крупным городам, а 18,2% нравятся горы и горнолыжный отдых. Поездки с экскурсиями выбрали 18,2% опрошенных, а 13,6% готовы отправиться по городам Золотого кольца.
Остальные 49,9% путешественников выразили мнение, что зимой лучше ехать за границу. По сравнению с прошлогодним опросом доля выбирающих отдых в других странах выросла на 7%. Наиболее привлекательны в зимние каникулы теплые страны — туда хотели бы отправиться 54,3% респондентов. Многие, или 21,4%, ответили, что им неважно, куда именно ехать. Остальным интересны направления для экскурсионного отдыха (9,3%) и зарубежные горнолыжные курорты (5,8%). Отдельно отметим 8,9% опрошенных, которые выбирают только страны, не требующие виз.
Ранее, 14 ноября, сообщалось, что самым бюджетным вариантом путешествия на Новый год может стать поездка в Самару и Минеральные Воды. А больше всего денег россияне потратят, если отправятся в Сочи и Калининград. Об этом говорилось в результатах исследования сервиса бронирования жилья «Авито Путешествия» и сервиса покупки ж/д- и авиабилетов «Купибилет».