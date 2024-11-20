Россияне назвали топ-5 городов для встречи Нового года

К путешествиям в новогодние каникулы большинство опрошенных относятся отлично. Так, 84,7% ответили, что это лучшее время для поездок. За год мнение людей почти не изменилось. А вот количество россиян, которые признаются, что не любят никуда выбираться зимой, увеличилось на 17% и достигло 10,2% (в прошлом году так ответили 11,9%). Остальные участники опроса сказали, что лучше проведут время с семьей, а некоторые никуда не ездят в праздники из-за высоких цен.