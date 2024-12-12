Россияне назвали свои любимые зимние напитки

Большинство участников опроса (68%) любит пить зимой горячий чай. Интересно, что этот вариант чаще всего выбирали опрошенные в возрасте от 25 до 34 лет и жители Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов. Второе место занял кофе. Его любимым зимним напитком назвали 60%. Кофе выбирали респонденты в возрасте 55−64 лет, а менее популярен этот ответ у представителей 18−24 лет.