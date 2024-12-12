Россияне назвали свои любимые зимние напитки

Его организовали служба доставки Купер и исследовательская компания «ОнИн». О результатах рассказало издание «ФедералПресс».
Большинство участников опроса (68%) любит пить зимой горячий чай. Интересно, что этот вариант чаще всего выбирали опрошенные в возрасте от 25 до 34 лет и жители Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов. Второе место занял кофе. Его любимым зимним напитком назвали 60%. Кофе выбирали респонденты в возрасте 55−64 лет, а менее популярен этот ответ у представителей 18−24 лет.
Каждый третий предпочитает зимой глинтвейн, какао и горячий шоколад (по 36%). При этом женщины чаще мужчин пьют глинтвейн и горячий шоколад. Какао больше всего любит молодежь 18−24 лет.
Чаще всего (60%) россияне выбирают напиток, опираясь на вкус. Вторым по важности оказалось создание уютной атмосферы (55%). Еще 42% россиян пьет только то, что полезно для здоровья, а 34% — то, что бодрит.
Чаще всего опрошенные пьют напитки с фруктово-ягодным вкусом. Так ответил каждый второй респондент. 46% предпочитают десертные вкусы (шоколадные, карамельные) и травяные. Самыми непопулярными оказались пряные, молочные и терпкие напитки.
В опросе участвовали более 3 000 человек. Он проходил среди мужчин и женщин в возрасте 18−65 лет.
Исследователи Купера также изучили спрос на напитки. Оказалось, что в ноябре 2024 года покупатели приобретали ромашковый чай в 1,5 раза чаще, чем год назад. На втором месте оказался черный чай, на третьем — травяной, пуэр и фруктовый. Кофе стали заказывать больше на 15%.
В конце осени вырос спрос на ингредиенты для приготовления безалкогольных согревающих напитков. В ноябре чаще всего покупали смеси замороженных ягод. Спрос на них за год увеличился на 32%. Также в ноябре опрошенные покупали варенье (+47%), малиновый (+85%) и абрикосовый (+40%) джемы.
На приготовление домашнего фруктового чая (800 мл) с облепихой и апельсином уйдет в среднем 257 рублей, а если добавить малину и мед — 463 рубля. На классический горячий шоколад на четырех человек придется потратить 305 рублей, на традиционный безалкогольный глинтвейн — 422 рубля.
К слову о кофе. Недавно ученые выяснили, что он продлевает жизнь. Пить кофе для такого эффекта нужно регулярно, но в умеренных объемах.