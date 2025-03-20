Россияне назвали свои главные страхи за жилье при отъезде на пару дней

Большинство россиян (65%) переживают за свою квартиру, когда отправляются в поездку на пару дней. Еще 17% начинают волноваться перед долгими командировками, а каждый десятый испытывает тревогу даже при кратковременном отсутствии дома. Такие данные содержатся в исследовании «Росгосстраха» и финансового маркетплейса «Сравни», поступившем в редакцию.
Что беспокоит россиян, ненадолго покидающих свой дом
Уезжая из квартиры на несколько дней, больше всего россияне переживают за невыключенную технику (58%) и за возможные затопления (47%).
В топ страхов также вошли опасения по поводу возможных проблем с собственной сантехникой — об этом заявили 44% опрошенных. Каждый третий респондент переживает за возможный взлом или кражу (39%). Еще треть беспокоит включенная стиральная или посудомоечная машина.
Как считали
Опрос проводился в марте 2025 года среди 2,5 тыс. человек по всей России. Респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов ответа.
Как россияне пытаются защитить дом на время своего отсутствия
Многие респонденты перед выходом из дома проводят проверку всех приборов и коммуникаций. Каждый третий признался, что периодически возвращается домой, чтобы проверить, все ли выключено и закрыто. А каждый пятый (20%) заявил, что делает фото или видео квартиры перед уходом, чтобы успокоить себя.
В случае долгого отсутствия 39% респондентов просят родственников присматривать за квартирой, четверть — обращаются за такой помощью к соседям и друзьям, 28% не просят об этом никого.
Однако меры предосторожности не всегда помогают избежать неприятностей. Согласно исследованию, каждая пятая квартира пострадала в отсутствие хозяев. Из пострадавших почти каждый второй (46%) столкнулся с затоплением по вине соседей, 41% — с поломкой своей сантехники, а 20% — с попытками взлома и кражей.
А главными страхами россиян при покупке недвижимости являются недобросовестные продавцы — их опасается каждый второй. На втором месте среди страхов граждан — боязнь возникновения проблем с документами при совершении сделки (49%), а на третьем — шумные соседи (35%).