Россияне назвали свои главные страхи за жилье при отъезде на пару дней

Многие респонденты перед выходом из дома проводят проверку всех приборов и коммуникаций. Каждый третий признался, что периодически возвращается домой, чтобы проверить, все ли выключено и закрыто. А каждый пятый (20%) заявил, что делает фото или видео квартиры перед уходом, чтобы успокоить себя.