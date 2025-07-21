Россияне назвали страны мечты для путешествий

Кроме того, в список популярных и любимых россиянами стран специалисты включили те, где туристы уже были и куда хотят вернуться. В нем оказалось 23 государства, в том числе Абхазия, Белоруссия, Грузия, Египет, Италия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Таиланд и Турция.