Россияне назвали самый красивый регион России для осенних путешествий

Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий Tutu, в котором приняли участие более 1500 человек по всей стране. Результаты были предоставлены «Известиям» 14 сентября.
Санкт-Петербург и Ленинградская область — 10,82% голосов
За красивыми осенними видами стоит отправиться не только в сам Петербург, но еще и в Гатчину, Павловск и Выборг. А там побродить по паркам и ощутить себя прекрасной дамой или рыцарем из прошлого. Тем, кто любит отдых на природе, будет интересно побывать на Ладожском озере.
Республика Алтай — 9%
Отличная идея для осеннего путешествия, во время которого можно увидеть все краски Горного Алтая, — поездка на автомобиле по Чуйскому тракту, одной из самых красивых дорог России. Загляните за алтайским медом в Манжерок и отправляйтесь дальше — к месту слияния Чуи и Катуни, а потом к самой границе с Монголией.
Республика Карелия — 8,35%
Увидеть за одну поездку все живописные места Карелии — задачка со звездочкой. Предлагаем начать с горного парка «Рускеала», куда можно добраться на ретропоезде. Также добавьте в список живописных мест Ладогу, Онежское озеро, Кижи и Валаам.
Москва и Московская область — 7,32%
Красивые осенние виды, а также интересные достопримечательности ждут путешественников в Коломне, Сергиевом Посаде и Серпухове. До Серпухова из Москвы можно добраться на поезде: это очень удобно и не займет много времени.
Калининградская область — 6,41%
В самом Калининграде прогуляйтесь по самому центру — острову Канта — и сфотографируйте собор среди золотистой листвы. Затем отправляйтесь к Балтийскому морю: живописные места есть не только в Светлогорске и Зеленоградске, но и в Балтийске — самом западном городе России.
Краснодарский край — 4,21%
Осенние Кавказские горы очень красивы. Чтобы увидеть их во всей красе, стоит поехать в поселок Красная Поляна и оценить виды со смотровых площадок. А если дыхание осени чувствовать пока не хочется, вас ждет море — Анапа, Лазаревское, Туапсе и другие курорты, где пока не заканчивается сезон.
Республика Татарстан — 3,5%
Казань — один из самых любимых у путешественников городов. И неудивительно: там и красивые виды, и архитектура, и вкусная еда. Если в Казани вы уже были, стоит посетить древний город Болгар, который находится на левом берегу Волги.
Камчатский край — 3,5%
Путешествие на Камчатку точно запомнится на всю жизнь. Там и вулканы, и гейзеры, и озера, и бухты — и всё невероятной красоты. Готовиться к такому путешествию нужно заранее: часто путешественники стремятся сначала увидеть вулканы, Долину гейзеров, побережье Тихого океана и сам Петропавловск-Камчатский.
Республика Башкортостан — 3,43%
Отличные виды, а еще настоящий башкирский мед ждут путешественников в природном биосферном заповеднике «Шульган Таш», где водится бурзянская бортевая пчела. Там можно подняться на гору Тирментау и узнать тайны Каповой пещеры.
Республика Дагестан — 3,37%
Сулакский каньон, села Гуниб и Гамсутль, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и улочки древнего Дербента — осень в Дагестане обычно радует хорошей погодой, так что это отличное время для знакомства с регионом. Главное — не забывайте пробовать местную еду и вина.
В топ самых красивых регионов осенью также вошли Красноярский край, Иркутская область, Приморский край — они получили по 3% голосов. В Красноярском крае погуляйте по набережной Дивногорска, в Иркутской области непременно отправляйтесь на Байкал, в Приморском крае потратьте хотя бы денек, чтобы добраться на остров Русский.
За ними следуют Свердловская область, Ставропольский край, Нижегородская область, Пермский край, Самарская область и Мурманская область, набравшие в среднем по 2%. Замыкают рейтинг Ростовская область, Адыгея, Бурятия, а также Владимирская, Новосибирская, Ивановская и Астраханская области.