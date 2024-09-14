Россияне назвали самый красивый регион России для осенних путешествий

За красивыми осенними видами стоит отправиться не только в сам Петербург, но еще и в Гатчину, Павловск и Выборг. А там побродить по паркам и ощутить себя прекрасной дамой или рыцарем из прошлого. Тем, кто любит отдых на природе, будет интересно побывать на Ладожском озере.