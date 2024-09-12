Россияне назвали самыми престижными профессии в IT и медицине

Согласно этим данным, на втором месте в рейтинге престижности расположилась служба в силовых органах, в том числе вооруженных силах, полиции, МВД и МЧС, а также рабочие специальности (по 17% в обоих случаях). Кроме того, в топ-5 вошли профессии педагога (13% ответов респондентов), инженера (11%) и юриста (9%).