Россияне назвали самыми престижными профессии в IT и медицине

«Рейтинг престижных профессий, по версии россиян, сегодня возглавляют сразу две профессии — специалисты в сфере информационных технологий и врачи (по 32%), они удерживают лидерство второй год подряд (2023 год — 31 и 30% соответственно)», — говорится в релизе на сайте исследовательской организации.
Согласно этим данным, на втором месте в рейтинге престижности расположилась служба в силовых органах, в том числе вооруженных силах, полиции, МВД и МЧС, а также рабочие специальности (по 17% в обоих случаях). Кроме того, в топ-5 вошли профессии педагога (13% ответов респондентов), инженера (11%) и юриста (9%).
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 31 августа по телефону с участием 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Ранее в этот день из результатов исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка» стало известно, что 71% россиян считает самой простой для трудоустройства профессию курьера. Еще 45% выделяют работу в сфере обслуживания (официанты, кассиры), 32% отмечают охранника, а 27% — работу в логистике (грузчики, операторы складов). Почти четверть респондентов (24%) думает, что несложно устроиться на работу водителем.