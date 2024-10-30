Россияне назвали самые желанные подарки от работодателей. Что в списке

Ранее стало известно, что большинство работодателей интересуют хобби соискателей. При приеме на работу на личные интересы обращают внимание 56% рекрутеров. При этом 64% опрошенных нейтрально относятся, если в резюме не перечислены навыки и хобби. У 18% участников исследования складывается негативное впечатление о претенденте без личной информации в резюме. 13% и вовсе считают, что незаполненные разделы о себе свидетельствуют о неусидчивости кандидата. По мнению работодателей, наличие навыков и хобби особенно важно в резюме для желающих занять руководящие должности, а также для офисного персонала и сотрудников, которым предстоит работать с людьми или выполнять однотипную монотонную работу.