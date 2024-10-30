Россияне назвали самые желанные подарки от работодателей. Что в списке

Самым желанным подарком для сотрудников российских компаний стали подарочные карты или сертификаты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса ретейлера «Золотое яблоко» и сервиса по поиску работы hh.ru.
Опрос методом онлайн-анкетирования прошел в октябре 2024 года. В нем приняли участие 3,5 тыс. человек из 440 российских компаний. Оказалось, что 67% россиян хотели бы, чтобы на работе им дарили подарочные сертификаты. 43% респондентов ответили, что уже получали такие подарки от работодателя.
Второе место среди самых востребованных подарков занимает электроника (пауэрбанки, флешки и др.). Ее хотели бы получить 33% опрошенных россиян. На третьем месте — товары для дома, одежда и брендированная продукция. Получить такие подарки хотели бы 25%.
Среди самых популярных подарков для корпоративных партнеров — брендированная продукция по случаю конкретных событий (33%), корпоративный мерч (31%), продукты питания (20%) и подарочные сертификаты (14%). В среднем по стране подарки партнерам по бизнесу дарят 77% компаний, а сотрудникам — около 30%. На корпоративные подарки компании готовы тратить 1−3 тыс. руб.
97% опрошенных работников рады таким знакам внимания. 34% считают, что работодатели не обязаны что-либо дарить. 20% респондентов предпочли бы деньги или подарочные карты. 5% работников равнодушны к подаркам, а 2% респондентов и вовсе относятся к ним негативно.
Чаще всего подарки получают работники таких сфер, как закупки, IT, средний и топ-менеджмент, розничная торговля, продажи, административный персонал, маркетинг и образование. Реже всего — медработники, рабочие, персонал сфер HORECA и строительства, а также юристы.
Ранее стало известно, что большинство работодателей интересуют хобби соискателей. При приеме на работу на личные интересы обращают внимание 56% рекрутеров. При этом 64% опрошенных нейтрально относятся, если в резюме не перечислены навыки и хобби. У 18% участников исследования складывается негативное впечатление о претенденте без личной информации в резюме. 13% и вовсе считают, что незаполненные разделы о себе свидетельствуют о неусидчивости кандидата. По мнению работодателей, наличие навыков и хобби особенно важно в резюме для желающих занять руководящие должности, а также для офисного персонала и сотрудников, которым предстоит работать с людьми или выполнять однотипную монотонную работу.
До этого редакция РБК Life пообщалась с экспертами и собрала десять типичных ошибок кандидатов на собеседовании. В первую очередь это отсутствие знаний о компании, расплывчатые и односложные ответы, недостаточный уровень компетенций для своей должности, выбор неподходящей одежды для собеседования и критические замечания в адрес предыдущего места работы.