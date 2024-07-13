Россияне назвали самые привлекательные для поездки регионы России

В 2024 году по сравнению с прошлым годом существенно вырос интерес к путешествиям по регионам Дальнего Востока, Арктики, Русского Севера и Сибири, следует из результатов опроса 4 тыс. туристов, проведенного в 2023 году Агентством стратегических инициатив (АСИ) и группой компаний Б1. Респонденты указали, что в 2023 году в России чаще всего отдыхали за городом и знакомились с достопримечательностями. В отпуск в другие страны уезжали 28% участников опроса.