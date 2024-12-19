Россияне назвали самые неудачные новогодние подарки

«Восемь процентов россиян назвали худшими подарками, которые традиционно дарят на Новый год, различные предметы гардероба: носки, халаты, свитера, футболки. Пять процентов — сувениры-пылесборники: игрушки, статуэтки, брелоки, открытки, свечи, календари. Три процента респондентов раздражает косметика и парфюмерия (с которой обычно не угадывают), еще столько же — сладости. Два процента не рады кухонным принадлежностям и посуде», — показал опрос.