Россияне назвали самые неудачные новогодние подарки

Исследование проводилось с 7 по 17 декабря среди экономически активного населения России. Размер выборки — 1,6 тысячи респондентов.
«Восемь процентов россиян назвали худшими подарками, которые традиционно дарят на Новый год, различные предметы гардероба: носки, халаты, свитера, футболки. Пять процентов — сувениры-пылесборники: игрушки, статуэтки, брелоки, открытки, свечи, календари. Три процента респондентов раздражает косметика и парфюмерия (с которой обычно не угадывают), еще столько же — сладости. Два процента не рады кухонным принадлежностям и посуде», — показал опрос.
По 1% считают, что лучше не дарить фрукты и алкоголь. Среди прочих вариантов неудачных подарков были названы полотенца, бижутерия, книги, домашние животные, пледы, рюкзаки и проч.
А 4% опрошенных назвали худшим новогодним подарком известие о чем-то неприятном накануне праздника или отсутствие праздничного настроения. При этом 15% участников опроса считают, что худший новогодний подарок — это его отсутствие.
Также аналитики выяснили, что каждый третий россиянин никогда не получал плохих подарков.
Мужчины чаще, чем женщины, не любят получать на Новый год предметы одежды (12% против 5% соответственно). Женщины же чаще критикуют в качестве презента сладости (4% против 2% среди мужчин) и кухонные принадлежности (2% против 1%).