Россияне назвали профессию мечты

Треть опрошенных (33%) смотрит такой контент в качестве хобби, 30% — для решения бытовых задач, а 5% таким образом осваивают новую профессию. В целом россияне готовы переквалифицироваться, чтобы получать от профессии максимум удовольствия и стабильный доход.