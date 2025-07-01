Россияне назвали предосудительным свидание ради ужина

Более четверти мужчин сталкивались с ситуацией, когда женщина шла на встречу только ради ужина. Более половины россиян относятся к такой практике негативно, однако есть и те, кто относится к такому поведению с пониманием, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В центре внимания исследования социологов был вопрос о практике, когда женщина идет на обед или ужин с мужчиной, не будучи заинтересованной в романтических отношениях с ним, но рассчитывая, что он оплатит ее счет. В социальных сетях в таких случаях используется оскорбительный термин «тарелочница».
Опрос показал, что такая стратегия довольно распространена в обществе, с ней сталкивались 28% опрошенных мужчин. При этом женщин, признавших, что ходили на такие встречи, среди опрошенных оказалось только 9%. Подавляющее большинство респонденток (90%) сообщили, что они никогда так не делали.
В целом мнение опрошенных по поводу того, предосудительна ли такая практика, разделилось пополам: считают и не считают ее таковой по 44% россиян независимо от пола. Негативно к такой практике относятся 50% рожденных в 2001 году и 40% среди младших миллениалов (рожденные с 1992 по 2000 год). ВЦИОМ также обратил внимание, что мужчины осуждают «свидания ради ужина» одинаково часто независимо от того, случалось ли с ними такое, а вот на мнение женщин влияет личный опыт.
Аргументы против такого поведения в основном касаются морали и обмана. Так, 57% назвали это использованием человека в корыстных целях, а 38% говорили о безнравственности и неуважении. Сторонники более нейтральной позиции считают, что такие встречи могут быть просто приятным досугом (30%), добровольным соглашением (14%) или личным выбором (12%).
По мнению экспертов ВЦИОМ, данные опроса указывают на существование двух разных подходов к отношениям. Для одних свидание — шаг к построению близости, для других — форма досуга. Психолог Екатерина Музыка считает, что мужчины действительно стали чаще сталкиваться с ситуацией, когда женщины приходят на свидание просто хорошо провести время, поужинать и не имеют далекоидущих романтических планов. Она отметила, что мужчины нередко чувствуют себя использованными и теряют доверие к женщинам.
В свою очередь, глава ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что все вышеперечисленное ведет к изменению взаимоотношений между полами.
«Старшему поколению это кажется неправильным, но работает же! Процесс переформатирования отношений мужчины и женщины в обществе позднего модерна продолжается, и то, что вчера казалось немыслимым, сегодня становится нормальным. Это периодически вызывает ностальгию по “добрым старым временам”, но зато отбивает аппетит у желающих поужинать за чужой счет!» — подчеркнул глава ВЦИОМ.
Более ранний опрос Twinby показал, что около 20% опрошенных россиян старше 35 лет боятся не встретить вторую половинку и остаться в одиночестве. Многие идут на свидания именно из этого опасения. Так, 34,5% женщин и 32,1% мужчин признались, что соглашаются на встречи из страха упустить возможность найти подходящего партнера. Однако вера в настоящую любовь все еще жива: 37,9% женщин и 32,1% мужчин уверены, что среди их знакомых есть примеры по-настоящему гармоничных отношений.
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