Россияне назвали предосудительным свидание ради ужина

В целом мнение опрошенных по поводу того, предосудительна ли такая практика, разделилось пополам: считают и не считают ее таковой по 44% россиян независимо от пола. Негативно к такой практике относятся 50% рожденных в 2001 году и 40% среди младших миллениалов (рожденные с 1992 по 2000 год). ВЦИОМ также обратил внимание, что мужчины осуждают «свидания ради ужина» одинаково часто независимо от того, случалось ли с ними такое, а вот на мнение женщин влияет личный опыт.