Россияне назвали идеальное время в пути на работу

Лишь каждый десятый добирается до работы за 15 минут (здесь и далее имеется в виду время, затраченное на дорогу в одну сторону). Каждый седьмой (15%) тратит от 15 до 30 минут, 23% — от получаса до часа, 29% — более часа, а 11% — от полутора до двух часов.