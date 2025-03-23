Россияне назвали идеальное время в пути на работу

Несмотря на это, реальное время, затрачиваемое на дорогу до места службы, значительно превышает желаемое.
Лишь каждый десятый добирается до работы за 15 минут (здесь и далее имеется в виду время, затраченное на дорогу в одну сторону). Каждый седьмой (15%) тратит от 15 до 30 минут, 23% — от получаса до часа, 29% — более часа, а 11% — от полутора до двух часов.
Возможность работать удаленно имеет каждый восьмой россиянин (12%), что, очевидно, позволяет полностью исключить затраты времени на поездки. Таковы данные опроса Группы Родина.
Специалисты задали вопрос: сколько времени вы готовы проводить в пути от дома до места работы? В основном россияне стремятся минимизировать временные затраты на дорогу до работы. 37% считают приемлемым путь продолжительностью не более 15 минут, 25% готовы тратить до получаса, 14% допускают поездки в пределах 30−60 минут.
Впрочем, 2% респондентов согласны ежедневно преодолевать расстояние, требующее более часа в пути (в одну сторону). На такие неудобства люди готовы пойти, если им предложат работу мечты — в престижной компании, с высокой зарплатой и хорошими перспективами. 22% предпочли бы работать удаленно.
Сокращение времени в пути до работы является важным фактором для 68% респондентов. Из них 41% рассматривают близость к рабочему месту как значительное преимущество, 16% уже проживают в непосредственной близости от офиса, а 11% планируют переезд. В то же время 32% опрошенных не готовы менять место жительства ради сокращения времени в дороге.
Офис в шаговой доступности, по мнению 73% россиян, улучшает качество жизни, позволяя тратить время на важные дела. Освободившиеся часы 35% участников опроса потратили бы на дополнительный сон, 24% — на время с семьей, 22% — на саморазвитие и хобби, 19% — на занятия спортом.