Россияне назвали главным критерием успешной карьеры удовольствие

37% признались, что не готовы брать на себя ответственность, 35% не хватает дисциплины, они жалуются на лень. Нередко (32%) опрошенные говорили, что не умеют общаться с другими людьми, а 31% сетует на неумение планировать время и силы (31%). Также развиваться в профессиональном плане сотрудникам мешает отсутствие инициативы (30%) и четких целей (28%).