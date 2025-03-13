Россияне назвали главным критерием успешной карьеры удовольствие

Исследование охватило совершеннолетних и экономически активных пользователей сервиса Работа.ру. 49% респондентов рассказали, что они считают себя успешными в карьере. Интересно, что чаще в этом признаются мужчины (51% против 48% женщин).
Примечательно, что большинство опрошенных успехом в карьере считает удовольствие от работы (75%). Также очень важны для людей высокий доход (71%) и профессионализм (64%). Для 25% ценно получить высокопоставленную должность, 19% хотят общественного признания.
Приносить пользу обществу нравится 16% опрошенных. Для 11% критерием успеха служат внешние атрибуты (машины, аксессуары, брендовая одежда). 2% выбрали другие варианты.
Если говорить о препятствиях на пути к успеху, чаще всего опрошенные признавались, что просто боятся менять что-то в жизни (47%). Часто людям мешают возрастные ограничения (43%) и отсутствие нужных связей (40%).
37% признались, что не готовы брать на себя ответственность, 35% не хватает дисциплины, они жалуются на лень. Нередко (32%) опрошенные говорили, что не умеют общаться с другими людьми, а 31% сетует на неумение планировать время и силы (31%). Также развиваться в профессиональном плане сотрудникам мешает отсутствие инициативы (30%) и четких целей (28%).
Для кого-то помехой стали плохие отношения с руководством (25%). Некоторые не хотят продвигаться по карьерной лестнице (22%). Кто-то не может добиться успеха на работе, потому что вынужден ухаживать за семьей (14%). 5% выбрали другие варианты.
К слову, многие не могут найти работу из-за отсутствия опыта. Однако есть хитрости, которые помогут занять нужную должность даже начинающим специалистам.