Россияне назвали главные причины семейных ссор при ремонте жилья

У 56% россиян во время ремонта и благоустройства жилья происходят конфликты, выяснили аналитики компании «Лемана ПРО» (ранее — «Леруа Мерлен». Причины ссор могут быть разными, следует из поступившего в редакцию исследования.
Из-за чего конфликтуют семьи при ремонте квартир
Главная сложность при ремонте жилья связана с самими ремонтными работами, выяснили аналитики. Этот факт отметили 32% опрошенных мужчин и 29% женщин. При этом семейные разногласия могут начаться еще до того, когда дело дойдет непосредственно до дела, будь то покраска стен или монтаж межкомнатных дверей.
32% мужчин и 13% женщин сообщили, что время ремонта ссорились из-за выбора отделочных материалов, выяснили аналитики. То есть, мужчины по этом вопросу оказались в 2,5 раза более требовательными, чем женщины.
21% респондентов заявили о возникших разногласиях по поводу денежной суммы, которую требуется выделить из семейного бюджета на ремонт квартиры.
13% утверждают, что спорили при выборе предметов интерьера.
Как считали
Опрос проводился онлайн среди тех, кто выполнял ремонт или благоустройство жилья за последние 12 месяцев. В нем приняло участие более тысячи респондентов в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие в разных регионах России.
Разные роли при ремонте жилья
Как выяснилось при опросе, инициаторами ремонта жилья чаще выступают мужчины, чем женщины (62% против 52%). Они же чаще руководят процессом ремонта (76% против 50% у женщин), в том числе — контролируют расходы (60% против 49% у опрошенных женщин). При этом женщины (56%) предпочитают самостоятельно определять стиль интерьера.
Мужчины и женщины по-разному смотрят на участие своих супругов к организации ремонтных работ. Так, женщины вдвое чаще предпочитают выбирать и покупать материалы для строительства и ремонта вместе со второй половиной (62% женщин против 29% мужчин). При этом полностью самостоятельно мужчины выполняют эти процессы в 2,5 раза чаще, чем женщины (41% против 16%).
В конце 2024 года почти 90% россиян заявили, что их жилье нуждается в ремонте. Около 14% россиян оценили состояние своего жилья как плохое и требующее капитального ремонта. Еще 40% заявили о необходимости провести косметический ремонт.