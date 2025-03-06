Россияне назвали главные причины семейных ссор при ремонте жилья

Мужчины и женщины по-разному смотрят на участие своих супругов к организации ремонтных работ. Так, женщины вдвое чаще предпочитают выбирать и покупать материалы для строительства и ремонта вместе со второй половиной (62% женщин против 29% мужчин). При этом полностью самостоятельно мужчины выполняют эти процессы в 2,5 раза чаще, чем женщины (41% против 16%).