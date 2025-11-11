Популярные темы
Россияне начнут отмечать новый праздник 9 апреля

Госдума установила новую памятную дату: 9 апреля — День героического штурма и взятия Кёнигсберга. Инициатива, предложенная группой сенаторов под руководством Валентины Матвиенко, была принята в первом чтении в сентябре.

Источник: РИА "Новости"

Калининград играет ключевую роль для современной России, являясь не только западным форпостом, но и значимым экономическим центром. Регион обеспечивает присутствие России в Балтийском море, где расположен Балтийский флот, тем самым укрепляя позиции страны в Европе и сохраняя её стратегическое значение.

Авторы законопроекта убеждены, что новая памятная дата будет способствовать сохранению исторической памяти, укреплению национального единства и преодолению ощущения оторванности Калининградской области от основной территории России. Установление этого дня подчеркнёт значимость региона в отечественной истории, а также послужит целям патриотического воспитания молодёжи и формированию уважения к подвигу советских воинов.

Штурм Кёнигсберга, проходивший с 6 по 9 апреля 1945 года, возглавлял Маршал Советского Союза Александр Василевский, в честь которого названа одна из площадей Калининграда. Советские войска взяли в плен около 94 тысяч немецких солдат, захватили более 2 тысяч орудий, 1652 миномета и 128 самолётов. В ходе ожесточённых боёв погибли от 7 до 7,5 тысячи советских солдат и офицеров. Взятие Кёнигсберга стало одним из ключевых и наиболее впечатляющих событий завершающего этапа Великой Отечественной войны.

Ранее стало известно, что в Кремле не видят смысла в возобновлении празднования годовщины Октябрьской революции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что идея вновь отмечать 7 ноября как официальный праздник не получит широкой общественной поддержки. По его мнению, эта дата утратила свою актуальность в современном обществе.

