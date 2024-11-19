Россияне начинают больше пить кофе осенью и зимой

Отмечают то, что осенью и зимой потребление кофе растет, 37% опрошенных. Они связывают это с тем, что света днем меньше и спать хочется больше. Тонизирующий эффект кофеина помогает перенести хандру и серость. 31% пьют кофе минимум два раза в день. А 18% — три раза и больше.