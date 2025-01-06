Россияне на этой неделе будут работать два дня

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Первая рабочая неделя в январе после новогодних праздников будет двухдневной, россияне выйдут на работу в четверг и пятницу. Об этом ТАСС сообщили в Роструде.
«Россияне после новогодних праздников выйдут на работу в четверг. Таким образом, в первую неделю после праздников россияне будут работать 9 и 10 января, которые приходятся на четверг и пятницу», — говорится в сообщении.
Следующая сокращенная неделя ожидается только на майские праздники. На них в 2025 году выпадет по 4 выходных дня — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.