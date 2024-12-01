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Россияне массово жалуются на сбой в работе Viber

В России произошел массовый сбой в работе приложения-мессенджера Viber. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Источник: Getty Images/Unsplash

Согласно сервису мониторинга сбоев в работе популярных приложений, жалобы на работу Viber начали поступать еще ночью. Сначала фиксировались сетевые сбои, мешающие использовать приложение, а затем стало расти количество сообщений от пользователей. Большая часть жалоб поступает из Забайкальского края, Бурятии, Иркутской, Самарской и Нижегородской областей.

По словам пользователей, у них не загружается сайт мессенджера, у некоторых не прикрепляются мультимедийные файлы, возникают сложности с отправкой и получением сообщений. При этом у тех, кто удалил приложение, чтобы его переустановить, не получается это сделать. Появляется сообщение о том, что нет подключения к сети, хотя это не соответствует действительности.

Прошлый крупный сбой в работе сервиса был зафиксирован в конце октября. Тогда с проблемами столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее юрист предупредил, что мошенники подделывают в Viber вызовы с номера 900.