Россияне массово жалуются на сбой в работе Viber

По словам пользователей, у них не загружается сайт мессенджера, у некоторых не прикрепляются мультимедийные файлы, возникают сложности с отправкой и получением сообщений. При этом у тех, кто удалил приложение, чтобы его переустановить, не получается это сделать. Появляется сообщение о том, что нет подключения к сети, хотя это не соответствует действительности.