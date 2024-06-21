Россияне из отпуска чаще всего привозят магниты и местные продукты

В своих ответах респонденты рассказали, что привозили из самых запомнившихся путешествий по России. Кроме традиционных магнитов, чая и мёда, в список попали и нестандартные артефакты. Так, из Карелии и Байкала туристы привозят камни, шишки и минералы. Из путешествий по Калининградской области — янтарь, марципан и украшения. В Казани наиболее популярным сувениром оказался чак-чак и другие сладости. А с Камчатки путешественники привозят икру, рыбу и крабов.