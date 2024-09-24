Россияне хотят прочесть продолжения «Алых парусов» и «Евгения Онегина»

Россияне больше всего хотели бы прочитать продолжение в формате фанфика по мотивам повести «Алые паруса» Александра Грина. За нее проголосовали 42% опрошенных. Результаты нового исследования онлайн-самиздата и крупнейшей площадки для независимых авторов «Литнет» оказались в распоряжении РБК Life.
В опросе, который был проведен в августе, приняли участие 1043 человека по всей России старше 18 лет.
Читатели также рассказали, что предпочли бы видеть фанфики, основанные преимущественно на классических произведениях. 49% респондентов выбрали фэнтези или приключения, в то время как 33% отдали предпочтение романтике или драме. Детективы и триллеры интересуют только 7% опрошенных, а фантастика и научная фантастика привлекают 6% поклонников.
На втором месте с отставанием в 1% оказались «Евгений Онегин» Александра Пушкина и «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя. На четвертой и пятой строчках — роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (40%) и «Дубровский» Пушкина (39%).
Также в топ-10 вошли «Война и мир» Льва Толстого (37%), «Капитанская дочка» Пушкина (34%), «Анна Каренина» Толстого и «Гранатовый браслет» Александра Куприна (33%), «Аленький цветочек» Сергея Аксакова (30%).
Далее идут «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте (51%), «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл (47%), «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма (43%), «Властелин колец» Джона Р. Р. Толкиена (41%), произведения про Шерлока Холмса Артура Конан Дойля и «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира (38%), «Грозовой перевал» Эмили Бронте (35%), «Призрак оперы» Гастона Леру (33%) и «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго (31%).
Интерес к русскоязычной фантастике (и ее возможным продолжениям) также высок, отметили в «Литнет». В топ-5 произведений русскоязычных фантастов, по которым читатели хотели бы читать фанфики, вошли произведения Кира Булычева и «Волкодав» Марии Семеновой (47%), произведения братьев Стругацких (44%), «Дозоры» Сергея Лукьяненко (43%) и произведения Ольги Громыко (41%).
Кроме того 69% респондентов признались, что читали фанфики, основанные на кино или сериалах; 67% уверены, что они расширяют их взгляд на классическое произведение. Более половины (58%) россиян считают, что в любительских продолжениях нуждаются спорные произведения, при этом необходимо сохранить черты персонажей оригинала (52%), а 31% больше всего ценят в фанфиках захватывающий сюжет. Причем 61% опрошенных хотели бы читать фанфики с альтернативной концовкой оригинальной книги.
Ранее звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф заявил, что раньше читал в Сети фанфики о героях франшизы. Актер отметил, что нередко искал истории об отношениях Гарри Поттера и Драко Малфоя, которые были конкурентами в Поттериане.