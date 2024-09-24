Россияне хотят прочесть продолжения «Алых парусов» и «Евгения Онегина»

Кроме того 69% респондентов признались, что читали фанфики, основанные на кино или сериалах; 67% уверены, что они расширяют их взгляд на классическое произведение. Более половины (58%) россиян считают, что в любительских продолжениях нуждаются спорные произведения, при этом необходимо сохранить черты персонажей оригинала (52%), а 31% больше всего ценят в фанфиках захватывающий сюжет. Причем 61% опрошенных хотели бы читать фанфики с альтернативной концовкой оригинальной книги.