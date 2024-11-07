Россияне готовы работать больше, если им будут за это доплачивать

Треть россиян испытывают проблемы с балансом между работой и личной жизнью. Проблема почти одинаковая среди людей всех возрастов — и чтобы ее решить, многие готовы поступиться условиями или зарплатой.
Таковы результаты опроса, проведенного по запросу Forbes. Всего в опросе приняло участие 876 человек из разных регионов России. Больше всех проблем с балансом у зумеров, которых журнал определяет как людей в возрасте 18−27 лет (36%), но у остальных категорий результаты почти такие же: 32% у миллениалов (28−43 лет) и 33% у поколения X (44−60 лет).
Баланс может нарушаться в разные стороны, но отвечающие почти единодушны: 93% зумеров и 96% в двух группах постарше уверены, что работают слишком много, и только 7% и 4% считают, что трудятся слишком мало.
Приоритеты у младшего поколения немного отличаются от двух старших, которые почти единодушны. Вот от чего готовы прежде всего готовы отказаться миллениалы и «иксеры», чтобы работать меньше:
- сократить зарплату (35% и 38%);
- пожертвовать «удаленкой» (27% и 31%);
- вероятным повышением (27% и 30%).
У зумеров же картина чуть иная: выйти в офис готовы 32%, сократить зарплату — 31%, а от повышения или интересной работы согласны отказаться лишь 23% опрошенных.
Специалисты считают, что усталость от удаленных форматов работы и бесконечных созвонов — логичное последствие ковидных лет, в течение которых более общительные люди устали от урезанного живого общения с коллегами.
Впрочем, некоторые факторы все же могут заставить людей в России работать больше — 70% респондентов готовы к переработкам, если им будут за это платить или если зарплата вырастет в будущем.
Зумеры также сильнее всех готовы потрудиться лишнее время ради карьерного роста (38% против 33% у миллениалов и 21% у «иксов») или если проект им интересен (22% против 17% и 15% соответственно).
Самыми стойкими оказались 12% опрошенных, которые не намерены задерживаться на работе ни по какой причине. Большинство из них — представители старшего возраста, что позволяет предположить, что свой баланс они уже нашли.
Работать продуктивнее в рабочее время россиян также мотивируют прежде всего деньги: высокая зарплата (72%), премии и надбавки (62%). 41% опрошенных сообщил, что их вдохновляет на труд дружный коллектив. Самые сомнительные мотиваторы — корпоративный спортзал и бесплатные билеты на мероприятия.
Другой опрос показал, что каждая третья компания в России планирует провести дорогой новогодний корпоратив — впрочем, данных о том, что именно в них работают уставшие от переработок люди, у социологов нет.