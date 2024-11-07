Россияне готовы работать больше, если им будут за это доплачивать

Таковы результаты опроса, проведенного по запросу Forbes. Всего в опросе приняло участие 876 человек из разных регионов России. Больше всех проблем с балансом у зумеров, которых журнал определяет как людей в возрасте 18−27 лет (36%), но у остальных категорий результаты почти такие же: 32% у миллениалов (28−43 лет) и 33% у поколения X (44−60 лет).