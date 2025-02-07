Россияне чаще стали интересоваться балетом

«Балет становится популярнее из года в год. Россияне заново узнают классическую литературу, но уже в виде музыки и танца. А также открывают для себя различные культуры и эпохи. Одновременно россияне нарастили траты на уроки балета на 10%, при этом количество операций увеличилось на 6%. Средний чек вырос на 8%, до 1896 рублей», — отмечается в исследовании.
Там уточняется, что на женщин приходится 64% оплат такого вида досуга.
Исследование было проведено в январе.
Каждая пятая россиянка рассказала, что мечтает заниматься балетом, следует из опроса LEVITA. Примерно столько же женщин уже посещают балетные тренировки. Часть опрошенных (16%) не знали или не задумывались о таком фитнес-направлении. Еще 8% сообщили, что балет для взрослых им вовсе не интересен. Исследование выявило самые «балетные» города страны. Направление классической хореографии среди взрослых женщин наиболее популярно в Москве, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге.
Здесь фиксируется наибольшее число посещенных занятий по направлению балет в пересчете на одну студию. В топ-5 «балетных» городов также вошли Уфа и Санкт-Петербург. Далее рейтинг распределяется следующим образом: Чебоксары, Новосибирск, Ижевск.