Россияне чаще стали интересоваться балетом

«Балет становится популярнее из года в год. Россияне заново узнают классическую литературу, но уже в виде музыки и танца. А также открывают для себя различные культуры и эпохи. Одновременно россияне нарастили траты на уроки балета на 10%, при этом количество операций увеличилось на 6%. Средний чек вырос на 8%, до 1896 рублей», — отмечается в исследовании.