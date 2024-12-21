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Россияне будут работать шесть дней в последнюю рабочую неделю года

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Жители России будут работать шесть дней в последнюю рабочую неделю года с 23 по 28 декабря.

Источник: © РИА Новости

Рабочий день с понедельника, 30 декабря, был перенесен постановлением правительства на субботу, 28 числа. Благодаря этому россияне будут отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января. Предновогодний день 31 декабря стал выходным после переноса на этот день выходного с 7 января этого года.

Рабочий день 28 декабря при этом не будет сокращенным, поскольку его перенесли с полноценного рабочего дня 30 декабря. Однако работодатель сам может определить продолжительность рабочего дня и сделать его короче.