Стал известен календарь новогодних и майских праздников на 2025 год

«Ежегодно правительством утверждается перенос выходных дней, совпадающих с праздничными. Такие переносы позволяют оптимальным образом использовать эти дни, продлевать некоторые праздники. Так, например, выпавшие на выходные дни новогодние каникулы прибавляются к другим праздничным дням… Таким образом новогодние каникулы 2024−2025 года продлятся 11 дней», — передаются в сообщении слова главы Минтруда Антона Котякова.
В свою очередь, на майские праздники будет восемь выходных: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.