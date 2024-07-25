Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стал известен календарь новогодних и майских праздников на 2025 год

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Россияне могут отдыхать 11 дней в следующие новогодние праздники, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

Источник: © РИА Новости

«Ежегодно правительством утверждается перенос выходных дней, совпадающих с праздничными. Такие переносы позволяют оптимальным образом использовать эти дни, продлевать некоторые праздники. Так, например, выпавшие на выходные дни новогодние каникулы прибавляются к другим праздничным дням… Таким образом новогодние каникулы 2024−2025 года продлятся 11 дней», — передаются в сообщении слова главы Минтруда Антона Котякова.

В свою очередь, на майские праздники будет восемь выходных: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.