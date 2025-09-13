Россияне будут больше платить за автомобили с ноября этого года

Как отмечает Осипов, оценить реальную пользу от таких изменений невозможно, так как, как минимум, из-за падения авторынка, причиной которого были не только политические изменения в 2022 году, но и пресловутый «утильсбор», российский бюджет недополучил налогов. Однако цена на ввозимыеп автомобили всё равно разгоняется. В мае 2025 года глава Минпромторга Антон Алиханов указал, что бюджет РФ может недополучить в 2025 году около 200 млрд рублей доходов от утилизационного сбора на колесную технику из-за сокращения продаж.