Россияне будут больше платить за автомобили с ноября этого года

Минпромторг с 1 ноября 2025 года изменит подход к расчету утилизационного сбора для легковых автомобилей категории М1. Теперь сумма будет зависеть не только от объема двигателя, но и от его мощности — об этом 12 сентября сообщили в ведомстве.
Новая схема предполагает: базовая ставка определяется по типу и объему двигателя, а коэффициент — по данным о мощности автомобиля. В министерстве объясняют: такой порядок снизит риск ошибок при расчетах.
Напомним, порядок взимания утильсбора закреплен постановлением правительства. Изначально сбор распространялся только на импортные автомобили, но с 2014 года обязателен и для российских производителей. При этом автозаводы получают промышленные субсидии, формально не связанные с утильсбором, но фактически компенсирующие его. Размер господдержки зависит от уровня локализации производства.
Сегодня базовая ставка утильсбора для легковых машин фиксирована — 20 000 рублей. Итоговая сумма зависит от коэффициента, который рассчитывается с учетом объема двигателя и года выпуска. Однако, как отмечают в Минпромторге, популярность автомобилей с небольшим объемом двигателя, включая гибриды, делает нынешний механизм устаревшим.
Как объяснил автоэксперт, ведущий на Радио РБК, Андрей Осипов корреспонденту ВФокусе Mail, до ноября этого года стоит ждать всплеск покупок автомобилей россиянами, которые хотят успеть совершить выгодную покупку машины до повышения цен.
«Общая доля ввозимых автомобилей из заграницы (после введения новых правил по утильсбору — прим. ред.) уменьшится», — поясняет Осипов, замечая, что количество автомобилей, ввозимых в Россию частным путем, вырастет, так как компании будут готовы пойти на серые и полулегальные схемы, чтобы обеспечить поставки мощных легковых машин на отечественный рынок.
Сейчас утильсбор для легковых машин считают по фиксированной базовой ставке 20 000 ₽, умноженной на коэффициент, который зависит только от объема двигателя и возраста авто. Например, бюджетный седан Changan Alsvin (1,48 л, 98 л.с., цена 1,85 млн руб.) и мощный BMW X3 (1,99 л, 255 л.с., цена 8 млн руб.) платят одинаково — 677,4 тыс. руб.
С ноября 2025 года подход изменится: базовая ставка останется по типу и объему двигателя, но коэффициент будет расти вместе с мощностью, то есть появится прогрессивная шкала.
То есть BMW X3 и гибрид Aito M9 (496 л.с., цена 10 млн руб.) больше не будут платить столько же, сколько маломощные машины с тем же объемом двигателя — их утильсбор станет значительно выше.
Как отмечает Осипов, оценить реальную пользу от таких изменений невозможно, так как, как минимум, из-за падения авторынка, причиной которого были не только политические изменения в 2022 году, но и пресловутый «утильсбор», российский бюджет недополучил налогов. Однако цена на ввозимыеп автомобили всё равно разгоняется. В мае 2025 года глава Минпромторга Антон Алиханов указал, что бюджет РФ может недополучить в 2025 году около 200 млрд рублей доходов от утилизационного сбора на колесную технику из-за сокращения продаж.