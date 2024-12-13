Россияне беспокоятся за своих питомцев из-за предстоящих салютов

Тех, кто выбрал страховку от вреда физическому здоровью, больше всего среди собачников — 48,3%. Среди владельцев кошек их 27,3%, а среди тех, у кого животные других видов, — 36,8%. Люди, имеющие питомцев разных видов, заинтересованы в такой страховке меньше всего: ее купили бы только 23,7% из них.