Россияне беспокоятся за своих питомцев из-за предстоящих салютов

Это показало исследование Mainsgroup, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».
У 46,9% владельцев домашних питомцев живут кошки, у 32,2% — собаки, у 6,1% — другие животные, а 14,9% признались, что у них несколько разных животных.
Доли кошатников среди мужчин и женщин одинаковы (46,9% и 46,8% соответственно), а вот владельцев собак среди мужчин явно больше — 38% против 25,9%. Зато представительницы слабого пола чаще говорят, что у них другие животные — 8,6% против 3,7% у мужчин. И несколько разных животных тоже чаще имеют женщины — 18,6% против 11,4%.
Практически во всех городах кошек больше, чем собак, только в Москве собаки немного вырвались вперед. Вот в каких городах обнаружились самые высокие и самые низкие доли по разным вариантам ответа: кошка — Челябинск (62,2%) и Краснодар (31,3%); собака — Москва (42,9%) и Воронеж (11,5%); животное другого вида — Красноярск (14,3%) и Самара (3,8%); несколько животных разных видов — Краснодар (31,3% — столько же, сколько кошек) и Уфа (5,8%).
Боятся салютов, фейерверков и петард, по словам респондентов, 46,1% животных, не боятся 32%, и владельцы 21,9% затруднились с ответом. Больше всего пугливых животных оказалось среди собак (59,2%) и представителей других видов (55,3%). Среди кошек боятся пиротехники 43,3%, а в домах, где соседствуют разные животные, боящихся всего 22,6%.
На вопрос о том, какую страховку от салюта, фейерверка или петарды они приобрели бы для своих питомцев, если бы была такая возможность, затруднились ответить чуть больше трети (35,4%) владельцев животных.
Остальные ответы распределились так: от вреда физическому здоровью питомца — 34,1%; от вреда психическому здоровью питомца — 16,8%; от потери питомца — 13,8%.
Тех, кто выбрал страховку от вреда физическому здоровью, больше всего среди собачников — 48,3%. Среди владельцев кошек их 27,3%, а среди тех, у кого животные других видов, — 36,8%. Люди, имеющие питомцев разных видов, заинтересованы в такой страховке меньше всего: ее купили бы только 23,7% из них.
О психическом здоровье собак и кошек их владельцы беспокоятся примерно одинаково: страховку такого рода готовы купить соответственно 18,9% и 18,4%. Доли хозяев других видов животных и нескольких разных питомцев тоже отличаются несильно: 10,5% и 9,7%.
В целом распределение долей тех, кто выбрал тот или иной вид страховки, сохраняется почти во всех городах, но есть исключения.
Например, в Москве страховка от потери питомца вышла на первое место, а в Краснодаре и Перми ее не выбрал ни один респондент. А в Казани, Омске и Санкт-Петербурге этот вид страхования стал вторым по популярности, потеснив страхование от причинения вреда психическому здоровью питомца.
Сумму, которую респонденты готовы потратить на страховку, затруднились назвать 15,4% владельцев животных. Остальные суммы можно разделить на такие диапазоны: 100−300 рублей — 33,1%; 301−500 рублей — 21,6%; 501−1000 рублей — 18,7%; 1001 рубль и больше — 11,2%.
Желаемую сумму страхового покрытия (выплаты при наступлении страхового случая) не смогли точно назвать 14,2% участников опроса, у которых есть животные. Остальные ответили так: до 50 тыс. рублей — 16,5%; 51−200 тыс. рублей — 39%; 201−500 тыс. рублей — 21,9%; 501 тыс. рублей и более — 8,3%.
Какой-то взаимосвязи между стоимостью полисов и желаемой выплатой в подавляющем большинстве случаев не прослеживается. Кто-то при минимальной стоимости страховки рассчитывает на максимальную выплату, а кто-то готов заплатить более 1000 рублей за страховку с покрытием в 20−30 тысяч.