Россиянам заявили об опасности поездок в Южную Корею, где бушуют пожары

«Есть сомнения, что обстановка может существенно повлиять на турпоток, потому что Южная Корея — это экскурсионная страна и если не в один регион, то во второй туристы поедут. И они часто объезжают всю страну, исключить из маршрута место стихийного бедствия не составит труда», — заявил Мурадян.