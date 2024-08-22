Россиянам рекомендовали не употреблять гречку на ночь. В чем причина

Не менее важным полезным свойством гречки является ее способность понижать сахар в крови. Также гречка в целом содержит сложные углеводы, которые помогают контролировать уровень глюкозы в крови. Для того чтобы расщепить их, организм тратит много времени, замедляется пищеварение, и за счет этого сахар стабилизируется. Но для окончательных выводов требуются дополнительные исследования.