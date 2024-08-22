Россиянам рекомендовали не употреблять гречку на ночь. В чем причина

Гречка — это известный источник витаминов и необходимых микроэлементов. Однако, несмотря на многочисленные полезные свойства гречки, ее не рекомендуется есть на ночь — особенно людям с заболеваниями ЖКТ. Об этом в комментарии «РИА Новости» рассказала врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Регина Николаева.
Употребление гречки на ночь может спровоцировать спазмы, повышенное газообразование, вздутие. При этом, по словам эксперта, к употреблению гречки нет строгих противопоказаний, но людям с некоторыми категориями заболеваний, такими как аллергия, проблемы с ЖКТ, следует быть с ней более внимательными.
Гречневая крупа содержит нерастворимые пищевые волокна, которые стимулируют перистальтику кишечника. Благодаря этому свойству гречка полезна детям и людям пожилого возраста. Также гречка содержит кислоты, которые способствуют улучшению желчеобразования и выработке панкреатического сока поджелудочной железой. Эта крупа содержит больше минералов, чем другие злаковые. Среди них — марганец, медь, магний, железо и фосфор.
Помимо этого гречневая крупа помогает улучшить здоровье сердца и нормализовать вес, обогащает организм питательными веществами. А эксперименты на животных показали, что гречка нормализует кровяное давление. В зерне также много клетчатки — пищевые волокна снижают уровень холестерина в крови, что также уменьшает риск сердечных заболеваний, ожирения, диабета, инсульта.
Не менее важным полезным свойством гречки является ее способность понижать сахар в крови. Также гречка в целом содержит сложные углеводы, которые помогают контролировать уровень глюкозы в крови. Для того чтобы расщепить их, организм тратит много времени, замедляется пищеварение, и за счет этого сахар стабилизируется. Но для окончательных выводов требуются дополнительные исследования.
При этом гречку не рекомендуется сочетать с молоком (вызывает вздутие), яйцами (слишком большая нагрузка на желудок), черемшой (замедляет усвоение полезных веществ из гречки), жирной рыбой (такое сочетание вызывает тяжесть в животе) и чаем (танины в напитке не дадут усвоиться железу).