Россиянам рассказали, за какими астрономическими явлениями можно наблюдать в феврале

Председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Никифоров до этого говорил, что редкое сближение дисков Венеры и Юпитера, которое напомнит о «Вифлеемской звезде», можно будет наблюдать в 2025 году. Он рассказал, что этот год будет богат на уникальные астрономические события. Он начался пролетом кометы ATLAS, которую было видно невооруженным взглядом, а в конце года ожидается метеорный поток Геминиды с интенсивностью 150 метеоров в час.