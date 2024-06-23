Россиянам рассказали, в каких случаях отпуск можно компенсировать деньгами

А вот компенсация отпуска при увольнении — это обязанность работодателя, обратила внимание ведущий менеджер по подбору персонала компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Ольга Борисова. Несмотря на то, что право на отпуск возникает через полгода после трудоустройства, сотруднику выплатят компенсацию за отпуск даже, если он отработал меньше этого срока, говорит она. По ее словам, компенсацию при увольнении за неиспользованный отпуск выплачивают всем, даже несовершеннолетним работникам и сотрудникам в декретном отпуске. Кроме того, правило распространяется на расчеты по ежегодному дополнительному отпуску работников, занятых на вредных производствах. «Согласно Конституционному суду, трудовое законодательство не содержит ограничений на период реализации права на получение компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении», — заключила Борисова.