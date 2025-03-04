Россиянам рассказали, стоит ли заводить ворона в качестве питомца

Ученые из Тюбингенского университета в Германии до этого установили, что ворон можно обучить считать вслух до четырех. Исследователи провели эксперимент с тремя черными воронами, зная, что эти птицы способны осознавать сложные понятия, такие как числа (включая ноль). Сначала птицам демонстрировали визуальные сигналы на экране, каждый из которых был связан с числом звуков, которые им нужно было издать. Затем ворон знакомили со звуковыми сигналами, каждый из которых соответствовал определенному числу (1, 2, 3 и 4).