Россиянам рассказали, сколько времени в день нужно выделять на чтение

«Из-за отсутствия времени и искаженного кликабельного мышления людям стало сложнее уделить время на книги и сосредоточиться на чем-то одном. Для того, чтобы воспитать в себе привычку чтения, начинать лучше с 10−15 минут в день. Это не так много, но при регулярном повторении мозг начнет привыкать к этому процессу», — сказал Иванов.
Писатель добавил, что с течением времени организм перестанет противиться мысли о том, чтобы почитать.
«Можно увеличивать слот до 30 минут. Это оптимальное время, чтобы успеть погрузиться в тему книги и вникнуть в сюжет, но при этом не перегрузить мозг. Когда организм адаптируется к новому хобби, то начнет сам “просить” продолжения. Тогда 30 минут превратятся в ваш ежедневный минимум», — объяснил он.
По словам Иванова, читать лучше всего по утрам, когда вы чувствуете прилив сил.
«Идеальный вариант — выделить нужное время утром, поставив будильник за час до обычного подъема. Этот процесс тоже необходимо вводить плавно, чтобы организм не испытывал стресс», — посоветовал писатель.
Он заключил, что чтение помогает развивать воображение, улучшить память и расширить кругозор. При этом гнаться за количеством прочитанных книг, по мнению Иванова, необязательно.
«Можно прочитать все книги мира, но так ничего и не понять о жизни. При этом есть уникальные образованные люди, которые не брали книгу в руки уже на протяжении нескольких лет. Поэтому во время чтения важно уделять внимание не количеству, а качеству. Если вы пробежитесь по книге от корки до корки, но ничего не поймете — это время было потрачено впустую», — отметил писатель.