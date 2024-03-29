Россиянам рассказали, сколько времени в день нужно выделять на чтение

«Можно прочитать все книги мира, но так ничего и не понять о жизни. При этом есть уникальные образованные люди, которые не брали книгу в руки уже на протяжении нескольких лет. Поэтому во время чтения важно уделять внимание не количеству, а качеству. Если вы пробежитесь по книге от корки до корки, но ничего не поймете — это время было потрачено впустую», — отметил писатель.