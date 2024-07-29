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Россиянам рассказали, сколько грибов можно есть без вреда для здоровья

Без вреда для здоровья можно съедать одну порцию грибов весом 150−200 г не чаще одного раза в неделю.

Источник: Depositphotos

Об этом РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

Он подчеркнул, что при частом употреблении грибов в большом количестве на постоянной основе у человека могут появиться расстройства работы пищеварительной системы. По словам врача, этот продукт стоит полностью исключить из рациона питания людям с хроническими заболеваниями органов пищеварения в стадии обострения, а также детям дошкольного возраста.

«При этом нужно знать, что после приготовления грибы лучше не хранить, а употребить всю порцию в день приготовления. Причем у большинства грибов в пищу пригодны только шляпки», — отметил Неронов.

Обзор, проведенный индийскими и бельгийскими учеными, до этого показал, что самыми полезными выступают пять видов грибов: шиитаке, индюшачий хвост (Траметес разноцветный), рейши (Трутовик лакированный), шампиньоны и майтаке.

По словам авторов, витамины и антиоксиданты, содержащиеся в этих грибах, могут блокировать действие свободных радикалов — молекул, которые повреждают ДНК и клетки. Таким свойством обладают витамины группы В, D, селен и ниацин, а также два соединения, называемых эрготионеин и лентинан.