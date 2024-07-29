Россиянам рассказали, сколько грибов можно есть без вреда для здоровья

Он подчеркнул, что при частом употреблении грибов в большом количестве на постоянной основе у человека могут появиться расстройства работы пищеварительной системы. По словам врача, этот продукт стоит полностью исключить из рациона питания людям с хроническими заболеваниями органов пищеварения в стадии обострения, а также детям дошкольного возраста.