Россиянам рассказали, почему важно экономить электричество

Также Чаусов добавил, что «энергосбережение важно с точки зрения сохранения природной среды», ведь таким образом сокращаются выбросы углекислого газа, угольной пыли, оксида азота и других загрязнителей атмосферы. «Кроме того, сберегая электричество, вы снижаете расход тех исчерпаемых природных ресурсов, которые сегодня могут быть дешевыми, но могут оказаться намного более дорогими для следующих поколений россиян, возможно, через много десятилетий», — объяснил он.